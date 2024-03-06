Чому влада створюватиме проблеми українцям із пенсіями: пояснення юриста

Як каже Ростислав Кравець, влада все робитиметься і надалі таким чином, щоб створити великі проблеми для пенсіонерів.

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Звідки в українців будуть проблеми з пенсіями: пояснення юриста / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

З 1 квітня 2024 року в Україні чималій частині пенсіонерів уряд може призупинити пенсійні виплати. Пенсіонерам, які зараз перебувають на окупованих Росією територіях, перерахування коштів на пенсійні рахунки не припинялося. Але якщо ВПО, які отримали цей статус до повномасштабного вторгнення і не знімали кошти понад півроку, то їм необхідно пройти фізичну верифікацію віддалено. Про це написав у своїй статті для Главреда журналіст Олег Громов.

Як кажуть чиновники, пройти ідентифікацію можна за допомогою відеоконференцзв'язку. Для запису на неї через веб-портал Пенсійного фонду України, необхідно перш за все подати заяву або заявку.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. відео дня

Хороша новина, яка полягає в тому, що таку відеоідентифікацію можуть подовжити в часі, але вищевказаний дедлайн (до 31 березня включно) можуть подовжити, приміром, до 1 липня 2024 року, вважає Громов (таке вже робилося і не раз).

Але як розповів керуючий партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець у своєму коментарі "Главреду", зазначає, що все буде робитися і надалі таким чином, щоб створити великі проблеми для пенсіонерів і унеможливити подальшу виплату їм грошей.

"Це відбуватиметься тому, що уряд уже вибрав дороговказ на різке зменшення соціальних виплат, включно з пенсіями. Але люди мають знати, що всі відмови від виплат пенсій або заморожування коштів на картках цих людей є нічим іншим, як грубим порушенням Конституції України. Якщо таке станеться після 31 березня, то я раджу пенсіонерам подавати скарги на український уряд і ПФУ до Європейського суду з прав людини", - вважає юрист.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, окрема частина пенсіонерів України може залишитися без виплат. У яких випадках вилучається пенсія громадян розповіли в Пенсійному фонді України.

Також, 24 лютого 2024 року заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак заявила про те, що в Україні з 1 березня року пенсії будуть проіндексовані на 8% (а не на 13% - така інформація активно циркулювала в ЗМІ). Як каже чиновниця, такий розмір надбавки порахований за формулою і враховує рівень інфляції минулого року.

Також, для громадян України можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. Насамперед, у разі виявлення недостовірних документів, які надавалися під час оформлення пенсії громадянином. Також допомогу можуть припинити в разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (ПМП). Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Верховної Ради.

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