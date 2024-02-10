Частина пенсіонерів отримає 1 тисячу гривень надбавки у березні: кому пощастить

Розмір надбавки залежатиме від стажу та зарплати, з якої вирахувують виплату.

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У березні підвищать частину пенсій на 1 тис. грн / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Під час планової індексації у березні в Україні підвищать пенсії. За оцінками Мінсоцполітики, середній розмір надбавки може становити близько 13%. Це означає, що ті пенсіонери, які зараз отримують пенсію у розмірі близько 7,7 тисячі гривень, отримають додаткову тисячу гривень. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Розмір надбавки буде залежати від трудового стажу та розміру пенсійних виплат. Пенсіонери, які отримують близько 7,7 тис. грн, отримають підвищення на 1 тис. грн. Проте важливо зауважити, що це стосується лише "чистого" розміру пенсії, без урахування будь-яких надбавок.

Згідно з останнім звітом ПФУ, пенсії до 3 тисяч гривень отримують понад 3 мільйони осіб, а до 4 тисяч гривень - ще 2,2 мільйона українців. Загалом це 5,29 мільйонів пенсіонерів. Отже, для більшості пенсіонерів індексація не надто вплине на розмір виплат, оскільки їх пенсії є меншими за запропонований стандарт.

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Наступне підвищення пенсій очікується у квітні. Воно стосуватиметься тих пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку та у кого виріс стаж роботи.

Також у квітні 2024 року планується підвищення мінімальної зарплати в Україні. Це додатково призведе до збільшення гарантованого розміру пенсії для тих, кому виповнилося понад 65 років і які виконали норму за стажем.

Пенсії в Україні

Як повідомляв Главред, українські пенсії перерахують з 1 березня 2024 року. Підвищення пенсій буде різним для кожного пенсіонера і залежатиме від їх поточного розміру пенсії та стажу роботи.

Також, щоб не втратити виплати, пенсіонери-переселенці в Україні повинні пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді до 31 березня. Ідентифікацію можна пройти у відділенні ПФУ, Ощадбанку, електронному кабінеті ПФУ або через відеозв'язок.

Крім цього, частині пенсіонерів можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така сама ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить по пенсію.

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