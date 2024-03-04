Деяких пенсіонерів в Україні позбавлятимуть виплат: кого торкнеться

В Україні припинять виплачувати пенсію певній групі пенсіонерів. Чому так станеться - читайте в матеріалі Главреда.

https://glavred.net/economics/nekotoryh-pensionerov-v-ukraine-budut-lishat-vyplat-kogo-kosnetsya-10547162.html Посилання скопійоване

Деяких пенсіонерів в Україні позбавлятимуть виплат / колаж: Главред, фото: УНІАН

Окрема частина пенсіонерів України може залишитися без виплат. У яких випадках вилучається пенсія громадян розповіли в Пенсійному фонді України.

Згідно з даними відомства, виплати можуть припинити тим, хто вийшов на пенсію за вислугу років і продовжує працювати.

У тому разі, якщо громадянин продовжує роботу за спеціальністю, яка дає змогу йому вийти на пенсію за вислугу років, пенсійні виплати припиняються на час роботи. Наприклад, якщо вчитель, який вийшов на пенсію за вислугу років, продовжує працювати - пенсійні він отримає вже після звільнення.

відео дня

А от якщо українець влаштувався на роботу за іншою спеціальністю, яка не дає змоги вийти на пенсію за вислугу років, то він продовжуватиме отримувати гроші.

У відповіді на запитання однієї з пенсіонерок про те, чи зможе вона отримувати пенсію за вислугу років роботи вчителя під час виходу на посаду асистента вчителя інклюзивного класу, у ПФУ відповіли, що в цьому випадку призначення пенсії не відбувається.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за призначенням пенсій, соціальних виплат.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, 24 лютого 2024 року заступник міністра соцполітики Дар'я Марчак заявила про те, що в Україні з 1 березня року пенсії будуть проіндексовані на 8% (а не на 13% - така інформація активно циркулювала в ЗМІ). Як каже чиновниця, такий розмір надбавки порахований за формулою і враховує рівень інфляції минулого року.

Також, для громадян України можуть скасовувати пенсійні виплати з деяких причин. Насамперед, у разі виявлення недостовірних документів, які надавалися під час оформлення пенсії громадянином. Також допомогу можуть припинити в разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання (ПМП). Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Верховної Ради.

До того ж, в Україні планують збільшити розмір пенсій. Індексацію планують провести з 1 березня 2024 року. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.