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Київ готується до відключень світла взимку: 200 тисяч мешканців можуть переселити

Віталій Кірсанов
1 вересня 2026, 21:12
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Насамперед мова йде про тих, кому особливо складно самостійно впоратися з наслідками тривалого відключення електроенергії.
Взимку понад 200 тисяч киян можуть переселити у разі відключення електроенергії
Взимку понад 200 тисяч киян можуть переселити у разі відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Ви дізнаєтеся:

  • Кого можуть переселити
  • Де зможуть розмістити людей
  • Як будуть перевозити киян

У Києві готуються до можливих тривалих відключень електроенергії та опалення в зимовий період. На випадок надзвичайної ситуації міська влада формує списки мешканців, яким може знадобитися тимчасове переселення, повідомляє "Суспільне Київ".

За даними видання, до таких списків включено понад 200 тисяч мешканців столиці. Однак поки що згоду на можливе тимчасове переселення надали близько двох тисяч осіб.

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Насамперед йдеться про тих, кому особливо складно самостійно справлятися з наслідками тривалого відключення електроенергії. Це маломобільні громадяни, люди з інвалідністю, а також сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю.

Однією з потенційних учасниць програми є 82-річна киянка Людмила Демченко. Жінка живе сама, родичів у столиці в неї немає, а стан здоров’я значно обмежує її здатність самостійно пересуватися.

"Самотній дуже важко, вже не знаєш, на що розраховувати. Те, що було минулої зими, - дуже важко", - розповіла вона.

Кого можуть переселити

У Київській міській державній адміністрації пояснюють, що примусового переселення не передбачається. Людина має дати згоду на переїзд у разі, якщо через тривалу відсутність електроенергії та опалення її житло перестане бути безпечним або вона не зможе самостійно забезпечити собі необхідні умови для життя.

Заступниця мера Києва Марина Хонда розповіла, що після попереднього опалювального сезону місто переглянуло систему роботи з найбільш вразливими мешканцями.

За її словами, за кожним будинком мають бути закріплені соціальні працівники, які зможуть оперативно зв’язатися з людьми, що потребують допомоги, та за необхідності організувати її. Такий підхід, як підкреслила Хонда, дозволить не чекати на виникнення кризової ситуації та не покладатися виключно на оголошення.

Де зможуть розмістити людей

Міська влада вже підбирає заклади, які за потреби зможуть прийняти мешканців зі сформованих списків. Серед розглянутих варіантів - санаторії, пансіонати, медичні заклади та готелі.

В одному з підготовлених центрів уже облаштували 60 місць. Там передбачені окремі кімнати для чоловіків і жінок, а також приміщення, де зможуть розміститися сім’ї.

Для тимчасово переселених мешканців планують забезпечити базові умови проживання: постільну білизну, засоби особистої гігієни та триразове харчування.

За інформацією КМДА, у столиці проживає понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, понад 160 тисяч дорослих з інвалідністю та близько 26 тисяч самотніх мешканців. Саме ці категорії можуть виявитися найбільш вразливими у разі тривалих перебоїв з електропостачанням та опаленням.

Як перевозитимуть киян

Для перевезення людей до підготовлених закладів планується залучити спеціальний транспорт. За необхідності до організації допомоги можуть долучитися районні підрозділи Червоного Хреста.

При цьому остаточний перелік закладів, у яких зможуть розмістити всіх мешканців із підготовлених списків, Київська міська адміністрація поки що не оприлюднила.

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"Главред" писав, що, за словами економіста Андрія Новака, російські удари по складській інфраструктурі змушують український бізнес не тільки відновлювати зруйноване, а й закривати навіть неушкоджені об’єкти через загрозу нових атак.

Показовою є ситуація з мережею "Епіцентр". Після серії російських атак компанія почала закривати торговельні центри та вивозити товари з магазинів у районах із високим ризиком повторних ударів.

Опалювальний сезон 2026–2027 - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що швидкість і якість підготовки до нового опалювального сезону в Києві та містах-мільйонниках не відповідають реаліям. Тому українцям потрібно готуватися до складної зими.

Раніше повідомлялося, що сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є досить імовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

Напередодні стало відомо, що плани щодо забезпечення енергетичної стійкості столиці та регіонів фізично неможливо повністю реалізувати до 1 вересня, оскільки на окремі об’єкти потрібно від 9 до 24 місяців робіт.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА та Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а звільнені приміщення здати в оренду. Це має скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну скарбницю, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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