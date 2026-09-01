"Осінь і зима можуть бути вирішальними": Туск зробив тривожну заяву про війну в Україні

Прем'єр Польщі закликав вільний світ до солідарності й попередив, що зло знову стоїть біля кордонів його країни.

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Туск забив на сполох через Росію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Туск заявив, що осінь і зима будуть вирішальними для України

Прем'єр пов'язав долю України з безпекою Польщі

Він заклик світ не повторити політику потурання злу

Найближчі осінь і зима можуть виявитися вирішальними не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі - так оцінив перспективи наступних місяців прем'єр-міністр Дональд Туск. Заяву очільник польського уряду зробив на Вестерплатте під час заходів з нагоди 87-ї річниці початку Другої світової війни, повідомляє Polsat News.

Росію Туск прямо назвав агресором, який розпочав чергову жорстоку війну. Символізм дати він використав для порівняння: за його словами, через 87 років після початку Другої світової війни зло знову чатує за польськими кордонами.

Найгостріший фрагмент промови прем'єр присвятив тому, що відбувається за кількасот кілометрів від місця його виступу.

"Люди знову гинуть, тисячі й сотні тисяч, діти знову гинуть під бомбами. І це просто через дорогу, в Україні. Доля України - це також наша доля в найближчому майбутньому", - наголосив Туск.

Заклик до вільного світу

Оцінюючи часові рамки, польський прем'єр не обмежився українським контекстом. Наступний період він назвав критичним і для власної держави, і для західних партнерів, а історичну аналогію довів до конкретного прикладу з 1938 року.

"А й для нас. Для безпеки Польщі та всього вільного світу (…). З Вестерплатте ми голосно кричимо всьому вільному світу: проявіть солідарність. Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити ці помилки, ми не можемо повторити Мюнхен. Ми не можемо повторити цю жахливу, безпорадну, безсилу політику потурання злу", - заявив Туск.

Чому саме Вестерплатте

Місце виступу має пряме відношення до змісту сказаного. Саме на цьому півострові в Гданську 1 вересня 1939 року німецький лінкор Schleswig-Holstein відкрив вогонь по польському військовому складу - цей епізод традиційно вважають першим боєм Другої світової війни, а щорічні церемонії там стали для польських урядів майданчиком для головних заяв про безпеку.

Апеляція до Мюнхенської угоди 1938 року, коли Велика Британія та Франція погодилися на передачу Німеччині Судетської області Чехословаччини, у польській політичній риториці слугує усталеним синонімом уступок агресору, які не запобігли війні, а лише відклали її.

Коли війна в Україні може закінчитися

Главред писав, що за словами колишнього глави Міноборони України Михайла Федорова, РФ прагнутиме затягувати війну. Москва не піде на швидке закінчення війни.

Тому війна в Україні може тривати ще щонайменше два-три роки. Але він наголосив, що ситуація може змінюватися "від місяця до місяця" через динамічну ситуацію як і на фронті, так і в тилу.

Заяви Туска про Україну - новини за темою

Як писав Главред, Туск заявив, що допомога Україні у війні проти Росії не є послугою Києву - це питання безпеки самої польської держави. Відповідну заяву він зробив під час параду в Гдині.

Глава уряду не заперечує, що двосторонній порядок денний Варшави та Києва містить чимало гострих тем. Але військовий вимір, за його словами, лежить в іншій площині.

Раніше Туск повідомляв, що у Польщі затримали громадянина Росії, якого завербували російські розвідувальні служби для підготовки вбивства громадянина США та України.

Затримання відбулося 7 серпня у результаті спільної операції Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та поліції. За словами Туска, росіянин мав здійснити замах у Варшаві. Його потенційною жертвою був чоловік із подвійним громадянством - США та України.

Імені потерпілого польська влада не розкриває. Туск зазначив лише, що ця людина була "незручною з точки зору режиму Путіна".

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Про джерело: Polsat News Polsat News - польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008. Керівником каналу з моменту його утворення є Генрік Собірайський, пише Вікіпедія.

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