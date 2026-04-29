Просто так €90 млрд ніхто не дасть: ЄС висунув Україні нові вимоги для отримання кредиту

Дар'я Пшеничник
29 квітня 2026, 12:01
Влада може бути змушена запровадити 20% ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 4 млн грн.

ЄС висуває нові умови Україні для отримання кредиту на 90 млрд євро

Головне з новини:

  • ЄС хоче прив’язати кредит Україні до податкових змін
  • МВФ наполягає на швидкому ухваленні рішень
  • ПДВ для ФОПів може стати ключовою умовою

Європейський Союз розглядає можливість прив’язати частину нового кредитного пакета для України до ухвалення непопулярних податкових рішень, які давно викликають суперечки всередині країни. За даними джерел Bloomberg, ідеться про 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги, яку Київ розраховує отримати вже цього року.

Позиція ЄС збігається з дискусіями між Україною та МВФ: уряд намагається відтермінувати виконання аналогічних вимог у межах окремої програми Фонду на понад 8 млрд доларів. Обидва партнери наполягають на перегляді спрощеної системи оподаткування, яка дозволяє малому бізнесу сплачувати 5% від доходу.

У центрі суперечок - можливе запровадження 20% ПДВ для ФОПів із річним оборотом понад 4 млн грн. За оцінками Мінфіну, такий крок міг би приносити бюджету понад 40 млрд грн щороку. Міжнародні партнери вважають, що нинішні правила виснажують державні фінанси, створюють нерівні умови для бізнесу та стимулюють тінізацію.

Попри те, що нові вимоги стосуються лише частини загального пакета допомоги, їх ухвалення може виявитися політично складним. У парламенті вже блокували окремі фіскальні ініціативи, зокрема оподаткування іноземних посилок - ще одну вимогу МВФ. Напруження виникало і між Верховною Радою та президентом Володимиром Зеленським, який неодноразово закликав уникати різких податкових рішень у воєнний час.

Україна вже пропустила березневий дедлайн МВФ і має час до червня, коли відбудеться наступний перегляд програми. Наразі країна отримала 1,5 млрд доларів, а ще близько 700 млн доларів залишаються під питанням.

За інформацією джерел, Київ і партнери обговорювали можливість відкласти запровадження ПДВ для ФОПів приблизно на рік. Проте МВФ наполягає, що частину змін слід ухвалити вже зараз. Навіть якщо Україні вдасться виграти час, у перспективі їй доведеться повністю адаптувати податкову систему до норм ЄС у межах переговорів про вступ.

Виділення 90 мільярдів євро для України - останні новини

Як писав раніше Главред, посли країн Європейського Союзу схвалили надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та погодили 20-й пакет санкцій проти Росії.

Крім того, країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що через затримку з виділенням коштів, з яких 45 млрд євро планували надати вже цього року, Україна може не встигнути належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону, зазначав президент Володимир Зеленський.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

У Путіна виправдалися за "урізаний" парад і визнали страх перед Україною

У Путіна виправдалися за "урізаний" парад і визнали страх перед Україною

14:48Світ
Морські дрони уразили танкер тіньового флоту РФ в режимі "невидимки" - ВМС

Морські дрони уразили танкер тіньового флоту РФ в режимі "невидимки" - ВМС

13:31Війна
Розігріє до +20 градусів: коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

Розігріє до +20 градусів: коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

13:17Синоптик
