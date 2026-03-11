Україна отримає кредит ЄС, незважаючи на Орбана: Politico розкрило план

ЄС може надати Україні €30 млрд, незважаючи на блокування Угорщини та Словаччини.

ЄС готовий виділити Україні близько 30 млрд євро у вигляді двосторонніх позик

Лідер опозиції Угорщини може зайняти більш гнучку позицію з питання фінансування України

Україна може отримати близько 30 млрд євро від країн Північної Європи та Балтії на військові потреби, навіть якщо Угорщина і Словаччина продовжать блокувати раніше узгоджений кредит Європейського союзу на суму 90 млрд євро. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, вже наступного тижня лідери ЄС зберуться на саміті в Брюсселі. Основною метою зустрічі стане спроба переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і його словацького колегу Роберта Фіцо підтримати виділення кредиту. Передбачається, що ця позика повинна забезпечити приблизно дві третини коштів, необхідних Україні для продовження оборони від російського вторгнення до кінця 2027 року.

Однак, якщо компроміс не буде досягнуто, країни Балтії та Північної Європи підготували альтернативний варіант. За даними двох європейських дипломатів, вони готові виділити Україні близько 30 млрд євро у вигляді двосторонніх позик, щоб покрити потреби країни як мінімум на першу половину поточного року.

Оскільки мова йде про прямі кредити від окремих держав, такий механізм не вимагає одностайного схвалення всіх членів ЄС.

Журналісти відзначають, що ідея надання Україні індивідуальних позик від окремих країн ЄС обговорювалася ще перед грудневим самітом. Тоді від неї відмовилися, оскільки такий підхід міг послабити демонстрацію єдності всередині союзу і показати існуючі розбіжності. Проте, якщо Будапешт продовжить блокувати загальний кредит, цей варіант може стати єдиним виходом.

За даними джерел, у Брюсселі та Києві також враховують внутрішню політичну ситуацію в Угорщині. Якщо чинний прем'єр Віктор Орбан зазнає поразки на виборах, лідер опозиції Петер Мадяр може зайняти більш гнучку позицію з питання фінансування України. Хоча під час кампанії він критикував Київ і виступав проти відправки військ або зброї, він визнавав Росію стороною-агресором.

Дипломати вважають, що на його позицію може вплинути прагнення розблокувати заморожені кошти ЄС для Угорщини.

Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який раніше підтримував позицію Будапешта, за оцінкою Брюсселя є менш серйозною перешкодою. За словами чиновників ЄС, після зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях саміту з ядерної енергетики в Парижі його позиція стала менш жорсткою.

За словами одного з європейських чиновників, переговори з Братиславою показують, що ЄС поступово просувається до компромісу.

Кредит ЄС Україні - головне

Європейський Союз прийняв рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років. Про це 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використовувати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Вона зазначила, що відповіддю Європи є посилення допомоги Україні, зокрема кредит у розмірі 90 млрд євро і внески на розробку гарантій безпеки.

