Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна отримає кредит ЄС, незважаючи на Орбана: Politico розкрило план

Віталій Кірсанов
11 березня 2026, 13:13оновлено 11 березня, 14:06
ЄС може надати Україні €30 млрд, незважаючи на блокування Угорщини та Словаччини.
Україна отримає кредит ЄС, незважаючи на Орбана
Україна отримає кредит ЄС, незважаючи на Орбана / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • ЄС готовий виділити Україні близько 30 млрд євро у вигляді двосторонніх позик
  • Лідер опозиції Угорщини може зайняти більш гнучку позицію з питання фінансування України

Україна може отримати близько 30 млрд євро від країн Північної Європи та Балтії на військові потреби, навіть якщо Угорщина і Словаччина продовжать блокувати раніше узгоджений кредит Європейського союзу на суму 90 млрд євро. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За інформацією видання, вже наступного тижня лідери ЄС зберуться на саміті в Брюсселі. Основною метою зустрічі стане спроба переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і його словацького колегу Роберта Фіцо підтримати виділення кредиту. Передбачається, що ця позика повинна забезпечити приблизно дві третини коштів, необхідних Україні для продовження оборони від російського вторгнення до кінця 2027 року.

відео дня

Однак, якщо компроміс не буде досягнуто, країни Балтії та Північної Європи підготували альтернативний варіант. За даними двох європейських дипломатів, вони готові виділити Україні близько 30 млрд євро у вигляді двосторонніх позик, щоб покрити потреби країни як мінімум на першу половину поточного року.

Оскільки мова йде про прямі кредити від окремих держав, такий механізм не вимагає одностайного схвалення всіх членів ЄС.

Журналісти відзначають, що ідея надання Україні індивідуальних позик від окремих країн ЄС обговорювалася ще перед грудневим самітом. Тоді від неї відмовилися, оскільки такий підхід міг послабити демонстрацію єдності всередині союзу і показати існуючі розбіжності. Проте, якщо Будапешт продовжить блокувати загальний кредит, цей варіант може стати єдиним виходом.

За даними джерел, у Брюсселі та Києві також враховують внутрішню політичну ситуацію в Угорщині. Якщо чинний прем'єр Віктор Орбан зазнає поразки на виборах, лідер опозиції Петер Мадяр може зайняти більш гнучку позицію з питання фінансування України. Хоча під час кампанії він критикував Київ і виступав проти відправки військ або зброї, він визнавав Росію стороною-агресором.

Дипломати вважають, що на його позицію може вплинути прагнення розблокувати заморожені кошти ЄС для Угорщини.

Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який раніше підтримував позицію Будапешта, за оцінкою Брюсселя є менш серйозною перешкодою. За словами чиновників ЄС, після зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях саміту з ядерної енергетики в Парижі його позиція стала менш жорсткою.

За словами одного з європейських чиновників, переговори з Братиславою показують, що ЄС поступово просувається до компромісу.

Кредит ЄС Україні - головне

Європейський Союз прийняв рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років. Про це 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використовувати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Росія, як сторона, відповідальна за розв'язання війни, повинна піти на поступки на шляху до підписання мирної угоди. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Вона зазначила, що відповіддю Європи є посилення допомоги Україні, зокрема кредит у розмірі 90 млрд євро і внески на розробку гарантій безпеки.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим в Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ в 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним з найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз Угорщина кредиты кредитование Віктор Орбан Politico новини України та світу війна Росії та України Роберт Фіцо Вступ України до Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Очікується зниження температури": синоптик назвала точну дату похолодання в Україні

"Очікується зниження температури": синоптик назвала точну дату похолодання в Україні

14:28Синоптик
Україна отримає кредит ЄС, незважаючи на Орбана: Politico розкрило план

Україна отримає кредит ЄС, незважаючи на Орбана: Politico розкрило план

13:13Світ
Ормузька протока і не тільки: Олександр Леонов - про те, коли НАТО застосує 5 статтю проти Ірану

Ормузька протока і не тільки: Олександр Леонов - про те, коли НАТО застосує 5 статтю проти Ірану

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

"Точка переломного моменту": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Ціни на АЗС підскочать: українців попередили про нове подорожчання палива

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Чому кіт починає раптово бігати по квартирі: відповідь здивує власників

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини на коні за 47 с

Останні новини

15:08

"Можу не відповідати": Олена Тополя зірвалася після згадки про колишнього чоловіка

14:57

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

14:57

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

14:28

"Очікується зниження температури": синоптик назвала точну дату похолодання в Україні

14:26

Міккі Рурк став бездомним: що сталося з невпізнанним актором

Ціни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скількиЦіни на продукти в Україні навесні-2026: Марчук – що подорожчає і на скільки
14:08

Старі рушники знову стануть м'якими: грецькі господині розкрили секрет пранняВідео

13:58

"Він дуже небезпечний": популярного в РФ співака хочуть покласти в психлікарню

13:52

Чужі кішки допомогли чоловікові стати багатшим на 1 млн гривень: що він зробив

13:41

Зовсім не лайка: що означає незвичне українське слово "блят"

Реклама
13:41

Що означає слово "Амінь": значення і духовний зміст

13:30

Кілька хвилин і готово: рецепт бюджетної закуски з лавашаВідео

13:29

"Голови повинні полетіти": принца Вільяма і Кейт Міддлтон публічно принизилиВідео

13:28

Рецепт паски, яка виходить у всіх: м'яка як хмаринка і з супер глазур'ю

13:13

Україна отримає кредит ЄС, незважаючи на Орбана: Politico розкрило план

13:09

Що відбувається, коли пасажир падає за борт: зізнання екіпажуВідео

13:05

Що посадити в тіні: дерева, які все одно дадуть урожай

12:33

Історик розкрив секрет історії Росії: звідки вона взялась та що було до "росіян"Відео

12:25

"Скоро в Росію": Настя Каменських остаточно знищила свою репутацію

12:18

Ціни на молочку в Україні можуть різко піти вгору: експерт назвав причину

12:15

Саудівська Аравія хоче купити українські дрони на мільйони доларів - WSJ

Реклама
12:13

"Станеться подібне": утікачка Стужук висловилася про проблему Ані Лорак

12:00

Ормузька протока і не тільки: Олександр Леонов - про те, коли НАТО застосує 5 статтю проти Ірану

11:57

Ціни на бензин зросли: експерт сказав, чи чекати різкого стрибка цін на продукти

11:50

Сусіди питатимуть сорт: найвдаліші гібриди огірків

11:44

Леня з "Вороніних" екстремально схуд: тане на очах

11:26

"Всі ці гроші на СВО": Алла Пугачова потрапила в моторошний скандал

11:25

"Мандрівник у часі" показав фото з 6000 року: чому багато хто повіривВідео

11:00

Осина талія: Юлія Свириденко підкорила Париж стильним образомВідео

10:58

На прохання США: сусід України може втягнутися у війну з Іраном

10:57

Як врятувати сад від шкідників навесні: інструкція з першого обприскування

10:51

ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і зірвали плани Кремля — ISW

10:42

Китайський гороскоп на завтра, 12 березня: Бикам - гнів, Півням - образи

10:27

Бур'яни на доріжках зникнуть за 3 дні - потрібен тільки чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра, 12 березня: Тельцю - сила волі, Ракам - мріяти

10:09

Вигідне розведення тварин – що окупиться найшвидше

10:02

"Втрачу волосся і зуби": фіналістка "Холостяка" показала наслідки розладу

09:51

Милявська не може вижити в Росії: вимагає допомоги

09:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

09:31

Monobank потрапив у гучний скандал з нібито прапором РФ: всі подробиці

09:24

Віталій Козловський терміново перервав концерт і скасував його - що з ним відбувається

Реклама
09:21

Четверта стадія: молодій російській ведучій підтвердили страшний діагноз

09:17

Чому Трамп пропонує Ірану "японський сценарій": Клімовський пояснивПогляд

09:10

"Реальність змінилася": у Кремлі зробили заяву про мирні переговори

08:48

Життя різко покращиться: чотири знаки зодіаку, яким березень принесе щастя

08:31

РФ завдала удару дронами по Харкову, є жертви та поранені: що відомоФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

"Це найбільший ризик": Зеленський пояснив, через що може розгорітися Третя світова війна

08:00

Вибухи та пожежі в Тольятті та Маріуполі: що потрапило під удар дронівВідео

07:03

"У нас є карти": Зеленський пояснив, чому США попросили допомоги у КиєваВідео

06:05

Холодні та неякісні: чому перед розпадом СРСР масово будували "халтурні" будинки

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти