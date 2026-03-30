Україна може провалити підготовку до наступної зими - названо причину

Про що йдеться у матеріалі:
- Блокування допомоги від ЄС може підірвати підготовку України до наступної зими
- Лідери ЄС мають прийняти рішення щодо кредиту на 90 мільярдів для України
Через блокування кредиту від Євросоюзу на 90 млрд євро, з яких 45 млрд планувалося отримати вже цього року, Україна ризикує не встигнути належно підготуватися до наступної зими. Про це президент України заявив під час спілкування з медіа у Києві разом із тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим.
Відповідаючи на запитання про ризики через блокування фінансової допомоги з боку ЄС, Володимир Зеленський зазначив, що найбільші загрози пов’язані з підготовкою до зими. За його словами, існує комплексний план захисту енергетичної та водної інфраструктури, який передбачає завершення щонайменше фізичного захисту об’єктів до початку холодів, а також включає різні елементи протиповітряної оборони.
Він зазначив, що у березні всі регіони України, зокрема й Київ, затвердили відповідні плани стійкості, і з початку квітня очікувався активний етап їх реалізації. Проте через відсутність фінансування масштабні роботи так і не розпочалися.
"Тому це відтермінування є ризиком щодо зими. І зараз поставлено максимальні різні завдання з пошуку фінансів", - додав глава держави.
Водночас Зеленський підкреслив, що рішення щодо виділення кредиту, зокрема першого траншу у 45 млрд євро, залежить від лідерів країн Європейського Союзу.
"Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист, при тому, що гроші для підтримки і для захисту заблоковані. Треба це вирішувати. Дуже віримо в те, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина", - резюмує він.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Будапешт виступив проти надання Україні кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з переговорами. За даними видання, 20 січня посол Угорщини при Євросоюзі висловив заперечення щодо механізму, який передбачає залучення коштів через випуск боргових зобов’язань під гарантії бюджету ЄС.
Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив, що в майбутньому може підтримати блокування цього кредиту, фактично приєднавшись до позиції Угорщини.
Крім того, під загрозою опинилося отримання Україною допомоги від МВФ на суму 8,1 мільярда доларів. За інформацією Bloomberg, причиною є затримка з ухваленням необхідних рішень у Верховній Раді. До кінця березня парламент має погодити низку змін, зокрема підвищення податків для бізнесу та населення. Ускладнює ситуацію і внутрішній конфлікт, через який частина депутатів фактично блокує ухвалення рішень на тлі напружених відносин із президентом Володимиром Зеленським.
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
