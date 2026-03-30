Україна може провалити підготовку до наступної зими - названо причину

Зеленський попередив, що затримка фінансової допомоги від ЄС створює ризики для підготовки України до зими, зокрема у сфері захисту інфраструктури.

Україна може провалити підготовку до наступної зими

Блокування допомоги від ЄС може підірвати підготовку України до наступної зими

Лідери ЄС мають прийняти рішення щодо кредиту на 90 мільярдів для України

Через блокування кредиту від Євросоюзу на 90 млрд євро, з яких 45 млрд планувалося отримати вже цього року, Україна ризикує не встигнути належно підготуватися до наступної зими. Про це президент України заявив під час спілкування з медіа у Києві разом із тимчасовим прем’єр-міністром Болгарії Андрієм Гюровим.

Відповідаючи на запитання про ризики через блокування фінансової допомоги з боку ЄС, Володимир Зеленський зазначив, що найбільші загрози пов’язані з підготовкою до зими. За його словами, існує комплексний план захисту енергетичної та водної інфраструктури, який передбачає завершення щонайменше фізичного захисту об’єктів до початку холодів, а також включає різні елементи протиповітряної оборони.

Він зазначив, що у березні всі регіони України, зокрема й Київ, затвердили відповідні плани стійкості, і з початку квітня очікувався активний етап їх реалізації. Проте через відсутність фінансування масштабні роботи так і не розпочалися.

"Тому це відтермінування є ризиком щодо зими. І зараз поставлено максимальні різні завдання з пошуку фінансів", - додав глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що рішення щодо виділення кредиту, зокрема першого траншу у 45 млрд євро, залежить від лідерів країн Європейського Союзу.

"Ми можемо дуже багато говорити про підтримку України і про захист, при тому, що гроші для підтримки і для захисту заблоковані. Треба це вирішувати. Дуже віримо в те, що лідери Європи набагато сильніші разом, ніж та чи інша одна людина", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Будапешт виступив проти надання Україні кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з переговорами. За даними видання, 20 січня посол Угорщини при Євросоюзі висловив заперечення щодо механізму, який передбачає залучення коштів через випуск боргових зобов’язань під гарантії бюджету ЄС.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив, що в майбутньому може підтримати блокування цього кредиту, фактично приєднавшись до позиції Угорщини.

Крім того, під загрозою опинилося отримання Україною допомоги від МВФ на суму 8,1 мільярда доларів. За інформацією Bloomberg, причиною є затримка з ухваленням необхідних рішень у Верховній Раді. До кінця березня парламент має погодити низку змін, зокрема підвищення податків для бізнесу та населення. Ускладнює ситуацію і внутрішній конфлікт, через який частина депутатів фактично блокує ухвалення рішень на тлі напружених відносин із президентом Володимиром Зеленським.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

