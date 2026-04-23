Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

ЄС погодив розподіл коштів кредиту між бюджетними потребами та посиленням оборонного сектору України.

Коротко:

Україна може отримати перший транш до квітня

Обсяг кредиту ЄС — 90 млрд євро на 2026–2027

Перший платіж становитиме 45 млрд євро

Україна може отримати перший транш із кредиту обсягом 90 млрд євро вже до кінця цього кварталу, який завершується у квітні.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської Ради Антоніу Коштою перед початком неформального саміту лідерів ЄС на Кіпрі, передає кореспондент УНІАН.

За її словами, цей день є позитивним як для України, так і для Європейського Союзу.

Вона нагадала, що під час візиту до Києва у лютому пообіцяла забезпечити фінансування України в обсязі 90 млрд євро на 2026–2027 роки "в один чи інший спосіб".

"І сьогодні ми виконали цю обіцянку. Більшу частину підготовчих робіт вже виконано для реалізації надання кредиту на 90 млрд євро. Я думаю, що перший транш із 45 млрд євро, які призначені на 2026-й рік, можна отримати ще в цьому кварталі", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона також уточнила, що домовлено про розподіл коштів: одна третина кредиту буде спрямована на бюджетні потреби, а дві третини — на оборонний сектор.

"І я думаю, що першим пакетом стане пакет щодо дронів: "Дрони з України для України"", — додала президентка Єврокомісії.

Як писав раніше Главред, посли країн Європейського Союзу схвалили надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та погодили 20-й пакет санкцій проти Росії.

Крім того, країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що через затримку з виділенням коштів, з яких 45 млрд євро планували надати вже цього року, Україна може не встигнути належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону, зазначав президент Володимир Зеленський.

Про персону: Урсула фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія

