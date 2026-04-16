Кредит €90 мільярдів для України: Мадяр назвав головну умову розблокування

Євросоюз готується до переговорів із новим урядом Угорщини щодо кредиту Україні та інших фінансових питань.

У Єврокомісії наголошують на незмінності позиції щодо позики Україні

Угорщина може зняти вето на кредит Європейського Союзу для України обсягом 90 млрд євро після відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба". Про це заявив опозиційний політик Петер Мадяр, повідомляє Bloomberg.

За його словами, прем’єр-міністр Віктор Орбан, який залишає посаду, ймовірно підтримає рішення щодо фінансової допомоги Україні, щойно відновиться транзит нафти.

Раніше цього тижня Мадяр також зазначав, що Будапешт не перешкоджатиме наданню Києву цієї позики.

ЄС готується до переговорів

Водночас у Євросоюзі готуються до переговорів із новим урядом Угорщини. Делегація ЄС планує зустріч у Будапешті, де обговорюватимуть низку питань, зокрема й надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Про це під час брифінгу повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

За її словами, зустріч відбудеться найближчим часом за ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Час для багатьох тем спливає. Чи то мова про український кредит, чи про кошти фонду ЄС – очевидно, що в інтересах і Угорщини, і ЄС досягти прогресу якомога швидше. Тому зараз проходять попередні переговори, щоб переконатися: щойно уряд буде сформовано, можна буде вжити реальних заходів", - сказала речниця.

Піньо підкреслила, що позиція Євросоюзу щодо кредиту для України залишається незмінною з грудня 2025 року, коли лідери ЄС погодили відповідне рішення.

"Тож з нашого боку жодних змін немає. Змінилося лише те, що два дні тому президент Зеленський оголосив, що нафтопровід "Дружба" має запрацювати до кінця квітня. Тож це хороші новини, і ми будемо рухатися далі, виходячи з цього", - зазначила речниця.

Як повідомляв Главред, Європейська комісія перенесла терміни виплати першого траншу в межах масштабного кредитного пакета для України на 90 мільярдів євро. Про це повідомила представниця Єврокомісії Паула Пінью під час брифінгу.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро на період 2026–2027 років. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Також коаліція з 11 країн ЄС 27 січня пропонувала послабити правила використання цієї позики, щоб Україна могла спрямовувати кошти на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

