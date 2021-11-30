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Пенсія при зміні прописки: які документи потрібно подавати для отримання виплат

30 листопада 2021, 08:23

Як каже юрист Катерина Аніщенко, людина, місце проживання якої вже було задекларовано або зареєстровано, може переоформити пенсію за новою адресою.

пенсіонери, пенсія
Пенсія при зміні прописки: які документи потрібно подавати для отримання виплат / УНІАН

Згідно зі статистикою, кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації-найчастіше через складність процедури перереєстрації місця проживання. Але після того, як 10 листопада Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проект, який дозволяє здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу "дія", змінити місце проживання можна буде і через "Єдиний державний веб-портал електронних послуг". Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко, повідомляє портал "Факт".

Як каже юрист, людина, місце проживання якої вже було задекларовано або зареєстровано, може переоформити пенсію за новою адресою.

Для цього знадобляться такі документи :

  • заява;
  • паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
  • документ з номером платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування та його копія.

Якщо пенсіонер неповнолітній або з обмеженими можливостями, його законні представники повинні надати:

  • паспорт;
  • документи, що засвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
  • рішення суду (за наявності).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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