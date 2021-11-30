Пенсія при зміні прописки: які документи потрібно подавати для отримання виплат

Як каже юрист Катерина Аніщенко, людина, місце проживання якої вже було задекларовано або зареєстровано, може переоформити пенсію за новою адресою.
Згідно зі статистикою, кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації-найчастіше через складність процедури перереєстрації місця проживання. Але після того, як 10 листопада Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проект, який дозволяє здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу "дія", змінити місце проживання можна буде і через "Єдиний державний веб-портал електронних послуг". Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко, повідомляє портал "Факт".
Як каже юрист, людина, місце проживання якої вже було задекларовано або зареєстровано, може переоформити пенсію за новою адресою.
Для цього знадобляться такі документи :
- заява;
- паспорт або інший документ, що засвідчує особу;
- документ з номером платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування та його копія.
Якщо пенсіонер неповнолітній або з обмеженими можливостями, його законні представники повинні надати:
- паспорт;
- документи, що засвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
- рішення суду (за наявності).
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.
9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.
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