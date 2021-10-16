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Українцям можуть зменшити пенсії: кому не пощастить

16 октября 2021, 17:55

Пенсію з урахуванням нового більш високого прожиткового мінімуму перерахують тільки після звільнення.

Гроші, пенсія
В Україні можуть зменшити пенсії / УНІАН

В Україні при підвищення пенсій враховується періодичне зростання прожиткового мінімуму, розповів експерт Сергій Коробкін.

При цьому збільшуються мінімальні пенсії, а також деякі надбавки. Однак на працюючих пенсіонерів ця норма не поширюється, пише видання На пенсії.

Експерт пояснив, що пенсію з урахуванням нового більш високого прожиткового мінімуму перерахують тільки після звільнення.

Разом з тим працюючі пенсіонери дійсно мають право на перерахунок пенсії, перш за все за стажем.

"Якщо ви продовжуєте працювати, то перерахунок пенсії зроблять не раніше ніж через два роки з моменту призначення пенсії. Якщо зарплата у вас висока, то врахують і її. Тут потрібно прораховувати, що вигідніше: залишити ту зарплату, яка вже врахована при призначенні пенсії, або ж долучити додатково ще два роки до вже наявних даних про зарплату", - пояснив він.

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Експерт звернув увагу, що найчастіше перерахунок по зарплаті робити невигідно, адже важливо, щоб зарплата не просто росла, а щоб вона була якомога вище середньої зарплати по країні.

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"Тоді індивідуальний коефіцієнт зарплати може бути переглянутий у бік збільшення і позитивно вплинути на підсумковий розмір пенсії", - додав Коробкін.

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

viber
пенсіонери виплати пенсії
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