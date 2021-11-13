Скасування прописки: адвокат розповіла, чи потрібно заново прописуватися в Мережі

Адвокат розповіла, чи потрібно заново прописуватися в Мережі / УНІАН

В Україні на даний момент офіційно скасований радянський ще інститут "прописки", а замість неї є Реєстрація місця проживання. Про це в ексклюзивному інтерв'ю порталу "Факти" розповіла адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко.

"Головна відмінність - цілі здійснення прописки та реєстрації. Прописка втілювала в життя функцію адміністративно-планового розміщення населення, контроль за переміщенням громадян, а реєстрація — це підтримка юридичного зв'язку між людиною і державою з метою взаємного виконання прав і обов'язків, вона носить повідомний характер і не обмежує свободу пересування громадян", — заявила вона.

За словами Аніщенка, нещодавній вступ в силу Закону "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" має досить швидко ліквідувати залишки колишньої системи прописки.

"Оскільки підставою для реєстрації є не фактичне проживання в квартирі або будинку, а тільки наявність права на проживання в ньому, громадяни реєструються не там, де вони фактично живуть, а там, де можуть документально підтвердити право на проживання. Таким чином, можна сказати, що в разі набуття чинності даного законопроекту інститут прописки буде повністю ліквідований", — сказала Аніщенко.

За її словами, громадянам України не доведеться проходити повторно процедуру реєстрації (тепер уже в електронному реєстрі).

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для Главреда керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік заявив, що незабаром українським чоловікам не потрібно буде їздити до військкомату, проходити медогляд і отримувати штампи.

Чиновник каже - нова система побудована вже таким чином, що ми просто сповіщаємо Міністерство оборони про те, що ця людина вже проживає за іншою адресою.

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