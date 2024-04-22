Пенсії підвищили майже до 100 тисяч: хто в Україні отримує гігантські виплати

В Україні пенсії суддів із січня до червня збільшили з 92,2 тис. до 98,2 тис. грн.

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Хто в Україні отримує гігантські пенсійні виплати? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні пенсії суддів збільшили з січня по червень 2024 року - з 92,2 тисячі до 98,2 тисячі грн. Водночас середня пенсія пересічного українця, який отримує виплату за віком, зросла за цей самий період лише на 800 грн - із 4,7 тисячі до 5,5 тисячі. Про це йдеться в даних звітності Пенсійного фонду України (ПФУ), які опублікував портал "Обозреватель".

При цьому кількість пенсіонерів із січня зменшилася приблизно на 130 тисяч осіб.

Як в Україні підвищували пенсії

судді - з 93 296 до 98 825 грн;

середня пенсія за віком - із 4522 до 5204 грн;

ті пенсіонери, які ще працюють - з 4719 до 5563 грн.

Кількість пенсіонерів знизилася з 10, 687 млн - до 10, 552 млн. Зазвичай судді отримують пенсії за особливими правилами.

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Якщо за кожен рік стажу українці в середньому отримають 1% від розрахункового заробітку (він менший, ніж останній заробіток), то судді можуть отримувати близько 80% від свого колишнього окладу.

Однак слід зазначити, що через невелику кількість суддів (їх усього 3706 осіб) їхні високі пенсії значно на бюджет Пенсійного фонду не впливають.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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