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Кому в Україні жити добре: пенсії якихось українців злетіли майже до 100 тисяч

Дмитро Відоменко
22 жовтня 2023, 10:54 оновлено 22 жовтня, 10:55
В Україні за рік пенсії суддів збільшилися майже на 5 тисяч грн – з 95,1 тисяч до 99,5 тисяч грн.
Пенсіонери
Судді на заслуженому відпочинку отримують довічну виплату - 99,5 тисяч грн / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні за нинішній рік пенсії суддів зросли практично на 5 тисяч грн – з 95,1 тисяч до 99,5 тисяч грн. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль" із посиланням на дані від Пенсійного фонду.

При цьому середня пенсія звичайних українців збільшилась лише на 810 грн і з жовтня минулого року по жовтень поточного року зросла з 4539 до 5350 грн.

Судді на заслуженому відпочинку одержують довічну виплату (аналог пенсії). Станом на жовтень 2023 року середній розмір такої виплати становив 99 597 грн. При цьому середня пенсія українців, які вийшли на пенсію за віком, становила 5230 грн. Пенсія тих українців, які отримали пенсію за вислугою років, у середньому становить 9635 грн.

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До речі, за минулий рік (з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року) кількість пенсіонерів зменшилася на 187 тисяч осіб. До повномасштабної війни такого значного скорочення кількості пенсіонерів в Україні не було. І це при тому, що частина пенсіонерів продовжує працювати. На даний момент – 2,7 млн осіб.

Пенсії у розмірі понад 10 тисяч грн отримує лише 741 тисяча українців на заслуженому відпочинку. При цьому, якщо рахувати середню пенсію лише тих пенсіонерів, пенсія яких вища за 10 тисяч грн, то розмір середньої виплати становитиме 14,7 тисяч грн. У цю кількість потрапляють і 3743 суддів у відставці зі своїми середніми пенсіями у 99,5 тисячі грн.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн . В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж 2023-го.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й . Кабінет Міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 рік до першого читання у Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію . Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок понад 6 місяців.

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