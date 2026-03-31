Великодній кошик 'важчає': ціна на два базові продукти різко пішла вгору

Ціни на курячі яйця продовжують зростати, відображаючи сезонні коливання напередодні свят.

Куряче стегенце та філе здорожчали більше ніж на 20%

Коротко:

Ціни на яйця зросли 6–8% за тиждень

Куряче м’ясо подорожчало 14–29%

Баранина та індичка теж здорожчали до 18%

Ціни на курячі яйця та деякі види м’яса продовжують зростати на столичному ринку. Про це свідчать дані на сайті "Столичного ринку".

Подорожчання курячих яєць

Курячі яйця, традиційний символ Великодня, подорожчали на 6,5–8% залежно від категорії. Так, яйця С1 у середньому коштують 66 грн за десяток замість 62 грн, С0 – 70 грн замість 65 грн, а СВ – 77 грн замість 72 грн.

Куряче м’ясо

Найбільше зростання зафіксували на куряче м’ясо – за вихідні ціни піднялися від 14% до 29%. Найменше подорожчало куряче крило – з 69 до 79 грн/кг, а куряче стегенце здорожчало найбільше – з 97 до 125 грн/кг. Куряче філе подорожчало на 21,6%, з 139 до 169 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Індичка

Індичка також здорожчала, але менш стрімко – від 5% до 17%. Індиче філе зараз продають за 315 грн/кг (+12,9%), а фабричну тушку – за 199 грн/кг (+5,3%).

Баранина

Ціни на баранину зросли на 8–18%. Так, ошийок подорожчав на 40 грн – до 280 грн/кг (+16,7%), а ребра – також на 40 грн, до 260 грн/кг (+18,2%).

Як повідомляв Главред, у квітні ціни на хліб в Україні зростуть. Подорожчання буде зумовлене підвищенням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці.

Крім того, в Україні спостерігається чергове зниження цін на картоплю. Головною причиною є значне збільшення обсягів некондиційної продукції на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Нагадаємо, що ціни на основні види молочної продукції у квітні також помітно зростуть. Однак попит перед Великоднем не зможе суттєво вплинути на загальну ринкову ситуацію.

Читайте також:

Про джерело: Столичний ринок Столичний ринок - один із найбільших продовольчих ринків Києва, що спеціалізується на продажу продуктів харчування, у тому числі м’яса, риби, овочів, фруктів, молочних продуктів та бакалії. Ринок об’єднує численних постачальників та фермерів із різних регіонів України, пропонуючи широкий асортимент товарів як для оптових, так і для роздрібних покупців.

