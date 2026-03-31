Дешевше вже нікуди: базовий продукт різко впав у ціні, скільки тепер коштує

У березні 2025 року вартість цього овоча була на 62% вищою.

https://glavred.net/economics/deshevle-uzhe-nekuda-bazovyy-produkt-rezko-upal-v-cene-skolko-teper-stoit-10753301.html Посилання скопійоване

Що відбувається з цінами на картоплю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні впали ціни на картоплю

Її вже продають по 5–11 грн/кг

За тиждень вартість знизилася на 15%

В Україні спостерігається чергове зниження цін на картоплю. Головною причиною є значне збільшення обсягів некондиційної продукції на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що причиною здешевлення також є доволі низька торговельна активність у сегменті, тоді як пропозиція на ринку суттєво зросла після того, як господарства почали розпродавати наявні обсяги з настанням теплої погоди.

відео дня

Наразі картоплю продають по 5–11 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж попереднього тижня.

Аналітики також додають, що нині картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 62% дешевше, ніж наприкінці березня 2025 року.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред