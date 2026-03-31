Дешевше вже нікуди: базовий продукт різко впав у ціні, скільки тепер коштує

Коротко:
- В Україні впали ціни на картоплю
- Її вже продають по 5–11 грн/кг
- За тиждень вартість знизилася на 15%
В Україні спостерігається чергове зниження цін на картоплю. Головною причиною є значне збільшення обсягів некондиційної продукції на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Зазначається, що причиною здешевлення також є доволі низька торговельна активність у сегменті, тоді як пропозиція на ринку суттєво зросла після того, як господарства почали розпродавати наявні обсяги з настанням теплої погоди.
Наразі картоплю продають по 5–11 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж попереднього тижня.
Аналітики також додають, що нині картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 62% дешевше, ніж наприкінці березня 2025 року.
Як повідомляв Главред, у квітні ціни на хліб в Україні зростуть. Подорожчання буде зумовлене підвищенням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці.
Ціни на основні види молочної продукції у квітні також помітно зростуть. Однак попит перед Великоднем не зможе суттєво вплинути на загальну ринкову ситуацію.
Крім того, в Україні в березні 2026 року знизилися роздрібні ціни на основні види м'яса, проте вже в квітні очікується їх зростання.
Читайте також:
- Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати
- Зарплати в Україні зросли: де отримують до 78 тисяч, ситуація по регіонах
- Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
