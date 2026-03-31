Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Дешевше вже нікуди: базовий продукт різко впав у ціні, скільки тепер коштує

Марія Николишин
31 березня 2026, 17:41
У березні 2025 року вартість цього овоча була на 62% вищою.
Що відбувається з цінами на картоплю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні впали ціни на картоплю
  • Її вже продають по 5–11 грн/кг
  • За тиждень вартість знизилася на 15%

В Україні спостерігається чергове зниження цін на картоплю. Головною причиною є значне збільшення обсягів некондиційної продукції на ринку. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що причиною здешевлення також є доволі низька торговельна активність у сегменті, тоді як пропозиція на ринку суттєво зросла після того, як господарства почали розпродавати наявні обсяги з настанням теплої погоди.

відео дня

Наразі картоплю продають по 5–11 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж попереднього тижня.

Аналітики також додають, що нині картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 62% дешевше, ніж наприкінці березня 2025 року.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у квітні ціни на хліб в Україні зростуть. Подорожчання буде зумовлене підвищенням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці.

Ціни на основні види молочної продукції у квітні також помітно зростуть. Однак попит перед Великоднем не зможе суттєво вплинути на загальну ринкову ситуацію.

Крім того, в Україні в березні 2026 року знизилися роздрібні ціни на основні види м'яса, проте вже в квітні очікується їх зростання.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

картопля ціни на продукти новини України овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пастка одностайності: Власюк пояснив, як вето Угорщини рятує гаманці Кремля

Пастка одностайності: Власюк пояснив, як вето Угорщини рятує гаманці Кремля

19:10Погляди
"Аптека 9-1-1" передала сучасне кардіодіагностичне обладнання дитячій лікарні на Київщині

"Аптека 9-1-1" передала сучасне кардіодіагностичне обладнання дитячій лікарні на Київщиніновини компанії

19:00Україна
"Дуже серйозна цифра": Зеленський розкрив втрати РФ та плани щодо мобілізації

"Дуже серйозна цифра": Зеленський розкрив втрати РФ та плани щодо мобілізації

18:35Світ
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти