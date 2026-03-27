Одна категорія продуктів подорожчає на 7-8% у квітні - на що перепишуть ціни

Відключення електроенергії, девальвація гривні та стрімке подорожчання пального змушують виробників переглянути ціни на молочні продукти.

https://glavred.net/economics/odna-kategoriya-tovarov-podorozhaet-na-7-8-v-aprele-na-chto-peresmotryat-ceny-10752299.html Посилання скопійоване

Популярна категорія продуктів подорожчає на 7–8%

Ключові тези експерта:

Основні види молочної продукції подорожчають у квітні

Ціни на пастеризоване молоко, сметану там масло зростуть максимум на 7,8%

Найбільше може подорожчати сметана

У квітні ціни на основні види молочної продукції помітно зростуть. Попит перед Великоднем не зможе суттєво вплинути на загальну ринкову ситуацію. Про це Главреду повідомив провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Іван Свиноус.

За його словами, відключення електроенергії, зростання виробничих витрат, подорожчання пального та девальвація гривні суттєво ускладнили роботу молочної галузі України. Додатковий тиск створює обмежена державна підтримка та конкуренція з боку імпорту.

відео дня

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року закупівельні ціни на молоко зростуть:

молоко ґатунку "екстра" – до 19,88 грн/кг (+7,3%),

вищого – 18,67 грн/кг (+6,2%),

першого – 17,73 грн/кг (+4,9%).

Зростання витрат на переробку та логістику неминуче відобразиться на цінниках у магазинах. В Інституті аграрної економіки прогнозують, що ціна пастеризованого молока жирністю 2,6 % може сягнути 72,4 грн/кг (+7,5 %), сметани жирністю 20 % - 188,5 грн/кг (+7,8 %), а масла "Селянське 72,5 %" - 620 грн/кг (+7,4 %).

Чому ціни не злетять ще вище

Єдиним стримуючим фактором, на думку Івана Свиноуса, залишається низька купівельна спроможність населення. Виробники просто не можуть перекласти всі свої збитки на споживача, бо люди перестануть купувати продукт. Навіть підвищення зарплат бюджетникам "з'їдається" інфляцією та ростом тарифів.

Що стосується Великодніх свят, то очікуване пожвавлення попиту матиме лише короткостроковий ефект і не змінить загальну тенденцію на ринку.

"У цілому молочна галузь і надалі перебуватиме під тиском зростання вартості ресурсів, недостатньої державної підтримки та обмеженого платоспроможного попиту", - підсумував Іван Свиноус.

Великодній кошик 2026 / Инфографика: Главред

Як повідомляв Главред, ціни на великодній кошик суттєво зростають через наслідки війни в Україні. Подорожчання пов’язане з втратами економіки та родин, зменшенням виробництва, зростанням цін на енергоносії та проблемами логістики.

Також в 2026 році традиційний великодній кошик для родини з чотирьох осіб коштує 1903 грн, що на 14,4% більше, ніж торік. Найдорожчими продуктами залишаються м’ясні вироби.

Крім цього, в березні 2026 року подешевшали основні види м'яса — яловичина, свинина та курятина. Проте вже в квітні очікується їхнє подорожчання до 9% через зростання попиту напередодні Великодня.

Про персону: Іван Свиноус Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред