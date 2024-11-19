Що буде з пенсіями в Україні у 2025 році: Зеленський зробив важливу заяву

В Україні є гроші на всі соціальні виплати.

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Виплати пенсій / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви президента:

Кошти для виплат пенсій є

У березні 2025 року відбудеться індексація пенсій

Президент України Володимир Зеленський розповів, що буде з пенсіями в Україні. Зокрема, він запевнив, що кошти для їх виплат є. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, в Україні будуть виплачувати пенсії.

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Він також наголосив, що в Україні є гроші на всі соціальні виплати.

"Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей. У березні 2025 року, як і щороку, відбудеться індексація пенсій на рівні інфляції", - заявив Володимир Зеленський.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українці, які досягли пенсійного віку, мають право продовжувати працювати. У випадку відстрочки від початку пенсійних виплат основний розмір пенсії збільшується.

Також відомо, що Мінсоцполітики підготувало проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Законопроєкт передбачає поступовий перехід до накопичувальних пенсій. Зокрема пропонується зменшувати ставку ЄСВ (Єдиного соціального внеску) протягом трьох років.

Крім того, українські пенсіонери мають можливість отримати спеціальні надбавки до своєї пенсії у листопаді 2024 року. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, тоді як для інших потрібно подати відповідну заяву.

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