Зменшення мобілізаційного віку та індексація пенсій: Зеленський виступив в Раді

Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України, який складається із десяти ключових пунктів.

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Зеленський пояснив, що передбачає План стійкості України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

Чи будуть в Україні зменшувати мобілізаційний вік

Індексація пенсій в 2025 році

Чи будуть в Україні вибори під час війни

Сьогодні, 19 листопада, у 1000-й день повномасштабного вторгнення Росії до України, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План внутрішньої стійкості України. Документ, що складається з 10 пунктів, охоплює питання безпеки, енергетики, фінансів, виробництва української зброї та співпраці з міжнародними партнерами.

Главред дізнався детальніше, що передбачають основні пункти Плану стійкості Зеленського.

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Президент зазначив, що План стійкості буде деталізований за участі громадянського суспільства, бізнесу, діячів культури та експертів.

Що входить до Плану стійкості Зеленського

Зеленський наголосив, що справедливе завершення війни залежить від стійкості на фронті, а також у всій країні. Йдеться не лише про витривалість військових, але й про об’єднану роботу всього суспільства.

"На цьому етапі війни вирішується, хто дотисне. Або ми ворога, або ворог нас, українців. І європейців. І всіх у світі, хто хоче жити, і жити вільно й не підпорядковано якомусь одному диктатору. Ця битва – вона не тільки про Покровськ, Куп’янськ чи будь-яке наше українське місто, містечко, село. Не тільки про ту чи іншу нашу область. Ця битва – про всю Україну. Битва про всю Європу. Про порядок чи хаос для всього світу", — сказав президент.

Він підкреслив, що, поки світ чекає "дива від Трампа", Україна повинна не втрачати стійкості й працювати разом, як одна держава. Зеленський додав, що окремо виграти цю битву неможливо, але в єдності це важко, проте можливо.

"Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. Ми точно не дозволимо використати нашу державу у своїх передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде", — наголосив Зеленський.

План стійкості України містить 10 пунктів: 1) єдність, 2) фронт, 3) зброя, 4) гроші, 5) енергетика, 6) безпека, 7) громади, 8) людський капітал, 9) культурний суверенітет, 10) політика героїв.

Що передбачає План стійкості Зеленського / Інфографіка: Главред

Зеленський про вибори

Президент України наголосив, що жодна країна світу не вимагала і не вимагає від України проведення виборів під час війни."Ми всі знаємо, що Конституція України не дозволить проводити вибори у воєнний час. І ніхто у світі не вимагав та не вимагає цього від України. Але в нас в Україні є деякі люди, які зголодніли за цим настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради неї. Хочуть політичних суперечок в окопах, як у телестудіях", - сказав він.

Володимир Зеленський додав, що це було б згубним для країни. За його словами, Україні спочатку потрібен справедливий мир, після якого українці зможуть провести справедливі вибори.

Президент також закликав до "інформаційної консолідації". Він підкреслив, що громадяни мають об’єднатися у захисті реальної інформаційної картини. Це важливо для всіх, хто цінує свободу слова, розуміє вплив технологічного прогресу і бачить, як Росія щодня витрачає ресурси на дезінформацію, щоб зламати Україну і світ.

Зеленський зауважив, що інформаційна консолідація сприятиме зміцненню "емоційної стійкості України".

Чи будуть в Україні зменшувати мобілізаційний вік

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді повідомив, що система контрактів для служби в Збройних силах України зміниться для громадян, які ще не досягли мобілізаційного віку. Він наголосив, що зниження мобілізаційного віку поки не розглядається, проте буде створено умови для тих, хто має бажання захищати державу до досягнення цього віку.

"Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в Збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином в захисті країни", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що такі контракти повинні включати чітку та вагому мотиваційну складову.

Про військового омбудсмена

Він також зазначив, що необхідно відкрито говорити про виклики та проблеми в армії, зосереджуючи увагу на їхньому вирішенні та усуненні причин.

"Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови. Про мобілізацію. Про бронювання. Про СЗЧ", - сказав Зеленський.

Глава держави закликав Міністерство оборони та військове командування обрати військового омбудсмена — фігуру, яка матиме довіру суспільства. Зеленський очікує відповідного призначення найближчим часом.

Президент також підкреслив важливість створення в межах Сил оборони конфіденційних механізмів, які дозволять військовим вирішувати проблеми, пов'язані з порушенням їхніх прав.

Зеленський про виробництво зброї в Україні

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що у 2025 році Україна продовжить активно розвивати оборонне виробництво.

"Ми вже виробили більше ніж 2,5 млн мінометних пострілів і снарядів до нашої артилерії - калібрів від 60 до 155 артилерійського калібру. Нарощуємо це виробництво. Але так само нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тис. далекобійних дронів", - зазначив Зеленський.

До виробництва дронів залучено як державні, так і приватні українські підприємства. Президент підкреслив, що, як і цього року, у 2025-му Україна виконає всі заплановані цілі щодо виготовлення та постачання різних типів дронів. Українські військові вже успішно використовують вітчизняні дрони, включно з FPV-дронами, для знищення російських розвідувальних безпілотників і працюють над вирішеннями для збиття "шахедів" за допомогою FPV-дронів.

Окремо Зеленський наголосив на важливості розвитку ракетної програми, яка є ключовою складовою оборонного потенціалу України.

"Що стосується нашої ракетної програми. Багато хто вже запам’ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще "довгі" Нептуни. Вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження", - наголосив глава держави.

Чи буде індексація пенсій в 2025 році

Президент Володимир Зеленський під час презентації Плану стійкості у Верховній Раді заявив, що держава має кошти для виплати зарплат і пенсій, а також для проведення індексації пенсій у березні 2025 року

"Незалежно від політичної турбулентності будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно закону. Ми маємо на це гроші, ми маємо пакет зимової підтримки для людей. В березні 2025 року, як і щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції", - сказав він.

Зеленський додав, що наступного року планується розширення низки державних програм підтримки бізнесу та споживачів. Він наголосив, що програма "5-7-9" минулого року стала єдиним доступним джерелом кредитування для бізнесу, а цьогоріч уряд почав переорієнтовувати її на інвестиційні потреби.

Про удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключове завдання в енергетиці — адаптуватися до постійної загрози терористичних ударів з боку Росії та створювати надійний захист енергосистеми.

"Про захист. Проведено колосальну роботу. Ніякі деталі розкривати не будемо. Закритий додаток до цього пункту Плану стійкості міститиме інформацію з відповідним доступом, щоб зберігати контроль над процесами. Завдання зрозуміле. Завдяки всім формам захисту адаптуватися до постійної загрози російського терору. Відповідальність за виконання цього завдання - персональна", - наголосив глава держави, передає Главред.

За його словами, російська армія вже здійснила понад тисячу обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України.

"900 цілеспрямованих російських атак проти об'єктів передачі електрики. Понад 220 цілеспрямованих російських атак проти об'єктів генерації", - сказав він, додавши, що з початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала майже 18 ГВт енергопотужностей в Україні.

Зеленський зазначив, що пункт Плану стійкості, присвячений енергетиці, є найбільш закритим, оскільки Росія прагне занурити Україну в блекаут. Проте українці роблять усе можливе, щоб цьому протистояти.

Президент наголосив, що енергетика є основою життєздатності сучасної країни і займає особливе місце в Плані стійкості. Через безпекові причини деталей цього пункту розкривати навіть складніше, ніж про ситуацію на фронті.

Він висловив подяку ремонтним бригадам, працівникам українських енергокомпаній та міжнародним партнерам, які допомагають Україні долати наслідки російських атак на енергосистему.

Про безпеку громадян та модернізацію укриттів

Міністерство внутрішніх справ України запроваджує нову систему безпеки по всій країні, зокрема в школах, що, за словами президента Володимира Зеленського, стане конкурентною перевагою України.

Зеленський зазначив, що МВС спільно з іншими інституціями впроваджує систему "безпечна область, безпечне місто, безпечна громада" на загальнодержавному рівні. Її метою є забезпечення високого рівня безпеки у публічних просторах, з особливим акцентом на освітні заклади, передусім школи.

"Поліцейський у школі - обов'язково. Поліцейський у громаді - обов'язково. Люди мають бачити і знати, хто гарантує їм і дітям безпеку", - пояснив глава держави.

Крім того, пункт про безпеку в Плані стійкості передбачає масштабну роботу над укриттями, зокрема їх модернізацію, реконструкцію та будівництво нових за оновленими стандартами.

Зеленський про множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність створення інституту множинного громадянства та перезапуску дипломатичної служби.

"Україні потрібен інститут множинного громадянства. Маємо визнати цю реальність – українці це вже глобальна нація. І маємо не намагатися обмежити це, а спрямувати в інтересах України" – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що реформи у сфері дипломатії охоплюють як фінансові, так і кадрові аспекти.

За словами Зеленського, наразі ці зміни розробляються спільно з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. До кінця року планується оновлення складу українських послів, з особливим акцентом на країни G7.

Про Міністерство об'єднання українців

Для зміцнення зв'язків із закордонними українцями буде створено Міністерство об'єднання українців. Президент зазначив, що кандидатуру на посаду керівника нового відомства представлять до кінця року.

"Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Маємо створити орган центральної виконавчої влади – Міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти – не поміж інших справ, а цілеспрямовано. І до кінця року представимо на затвердження кандидатур міністра", – сказав він.

Зеленський анонсував запуск "культурного Рамштайну"

Під час презентації Плану внутрішньої стійкості у парламенті президент Володимир Зеленський анонсував запуск культурного "Рамштайну" для України та наголосив на важливості створення власного контенту, який замінить російський.

Зеленський повідомив, що вже провів серію зустрічей з українськими діячами культури. На одній із них було запропоновано формат, здатний суттєво оновити українську культурну політику.

"Фактично було запропоновано зібрати велику культурну коаліцію на регулярній основі. Всіх тих, хто має бачення культурної політики в Україні… Ми обов’язково реалізуємо такий формат. Ми реалізуємо формат культурного Рамштайну для України", – сказав президент.

Він підкреслив, що необхідно цілеспрямовано та системно створювати український культурний продукт, який зможе повністю витіснити російський, особливо контент для дітей. Це, за словами президента, є питанням не лише культури, а й стійкості та безпеки. Україна має переграти Росію і на цьому полі.

Зеленський про ветеранську політику

Зеленський також презентував ініціативу "Політика Героїв" — програму, яка гарантує підтримку ветеранів і їхніх родин. Вона передбачає системну роботу з ветеранами, залучення їх до державної служби, а також запуск комплексних програм підтримки.

"Завершені підготовчі роботи для запуску програми помічника ветерана. Ухвалені необхідні нормативні акти, виділені бюджетні кошти. В наступному році заплановано навчати та оплатити працю 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів", — запевнив Президент.

Крім того, у кожному районі країни планується створення ветеранських просторів. Уже наступного року у громадах буде відкрито щонайменше 80 таких центрів.

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