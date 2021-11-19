"Неповний літр - 30 гривень": в Україні ціни на молоко б'ють нові рекорди

В Україні ціни на молоко б'ють нові рекорди / УНІАН

Ціна на молоко для українців незабаром помітно збільшиться-через підвищення рівня собівартості такого продукту. Про це повідомляє ТСН.

За прогнозами експертів, подорожчання варто очікувати вже до Нового року. Справа в тому, що ціна на енергоносії зросла втричі. Через це в магазинах за неповний літр молока продавці просять 30 гривень, за 350 грамів кисломолочного сиру ‒ 50 гривень.

"Найбільше в ціні зросло вершкове масло, його вартість збільшилася на 14%. М'який сир, молоко 2,6% жирності, сметана – все це зросло від 8% до 11%", - говорить експерт продовольчого ринку Олег Пендзин.

Експерти впевнені-ціни зростатимуть категорично. Адже в холодну пору року корови набагато гірше дояться. І це, в свою чергу, відбивається на виробництві молочних продуктів. Далі-собівартість виготовлення масла, сиру або сметани зростає.

"Коли починається утримання тварин у закритому приміщенні, то вони менше доються. Ближче до зими вони взагалі зменшують обсяг виробленої молокопродукції. Я прогнозую зростання до 5-7% до кінця цього року", - підсумував Пендзін.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за останній рік ціни на продукти в Україні стрімко підвищилися.

Експерти, опитані Главредом, констатують, що всьому виною кілька факторів: пандемія, через яку велика частина транспортних потоків порушилася, несприятливі погодні умови і, як наслідок, зростання цін на світових ринках.

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