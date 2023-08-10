'Додатковий ресурс': стало відомо, чи збільшать українцям пенсії у 2024 році

Наповнення Пенсійного фонду значною мірою залежить від наших військових, вважають у Мінсоцполітики.

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Міністерка Мінсоцполітики Оксана Жолнович розказала чи чекати українцям підвищення пенсій у 2024 році.

Вона пояснила, що не дивлячись на складнощі у 2023 році, індексація відбулася. А от, про прийдешній рік поки що говорити важко, усе залежить від того, якою буде наступна зима, передає Укрінформ.

Проте, міністерка запевнила, що не дивлячись на складнощі, виплати гарантовано не стануть меншими та вчасно виплачуватимуться.

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"Пенсії гарантовано виплачуватимуться, як і зараз. Наповнення Пенсійного фонду значною мірою залежить від наших військових. Така велика кількість людей, які отримують достойні заробітні плати і з них сплачують єдиний соціальний внесок, дозволяє наповнювати бюджет фонду, і навіть провести індексацію. Ми ж розуміємо, що масштабна війна ще триватиме, тож розраховуємо приблизно на такі ж надходження до Пенсійного фонду, як і минулого року. Якщо знайдемо додатковий ресурс, зможемо збільшити виплати", - зазначила Жолнович.

Завдяки перемогам на фронті та міжнародній допомозі, буде можливо здійснити підвищення пенсій. Міністерка пояснила, що уряд прагне значно збільшити соціальні виплати, але на це потрібен ресурс.

"Намагатимемося збільшити допомоги з бідності, але відсоток цього збільшення, звісно, залежить від перемовин із нашими міжнародними партнерами", - додала Жолнович.

Виплати пенсіонерам: що відомо

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді Україні повідомили, що пенсіонерів каратимуть. У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, ПФУ приймає рішення про утримання з пенсії сум переплати в межах 20% пенсії.

В Україні піднімуть пенсії майже на 1500 грн. Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким були призначені пенсії відповідно до Закону "Про статус народного депутата України".

Пенсіонери в Україні можуть отримати відразу кілька пенсій за раз. У ПФУ зазначають, що пенсіонери, які виїхали в інші країни, можуть отримувати українську пенсію і там.

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