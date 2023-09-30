Субсидії поміняються з 1 жовтня: але є один нюанс

В Україні з 1 жовтня 2024 року стартує сезон оформлення "зимових" субсидій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході чергового засідання уряду.
Цього року всі виплати тим, хто має на них право, каже чиновник, будуть перепризначені і перераховані автоматично.
"Завдяки цифровізації процесів, всі субсидії в цьому році будуть перепризначені автоматично", – заявив Шмигаль.
Він нагадаємо, що раніше деяким категоріям українців доводилося особисто звертатися за перепризначенням допомоги на оплату комунальних послуг. Тепер повторно подавати документи на субсидію потрібно буде тільки тим, у кого:
- у сім'ї є переселенці;
- число зареєстрованих членів сім'ї відрізняється від фактичного;
- мають орендоване житло.
Також Шмигаль нагадав, що нові субсидіанти можуть попросити про допомогу держави онлайн.
"Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн через "Дію" або сайт Пенсійного фонду", – зазначив прем'єр-міністр.
При цьому тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін, запевнив Шмигаль. Тобто фінансове навантаження на громадян у комунальній сфері зрости не повинно.
Пенсія в Україні
Нагадаємо, що стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається і залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.
Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Щоб змінити вид пенсійних виплат, потрібно звернутися в сервісний центр ПФУ.
Стало відомо, чи збільшать українцям пенсії у 2024 році. Незважаючи на складнощі в 2023 році, індексація відбулася. А ось, про прийдешній рік поки говорити важко.
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