Субсидії поміняються з 1 жовтня: але є один нюанс

Цього року всі субсидії тим, хто має на них право, будуть перепризначені і перераховані автоматично, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Процес призначення субсидій, кажуть у Кабміні, буде автоматизовано / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 жовтня 2024 року стартує сезон оформлення "зимових" субсидій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході чергового засідання уряду.

Цього року всі виплати тим, хто має на них право, каже чиновник, будуть перепризначені і перераховані автоматично.

"Завдяки цифровізації процесів, всі субсидії в цьому році будуть перепризначені автоматично", – заявив Шмигаль.

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Він нагадаємо, що раніше деяким категоріям українців доводилося особисто звертатися за перепризначенням допомоги на оплату комунальних послуг. Тепер повторно подавати документи на субсидію потрібно буде тільки тим, у кого:

у сім'ї є переселенці;

число зареєстрованих членів сім'ї відрізняється від фактичного;

мають орендоване житло.

Також Шмигаль нагадав, що нові субсидіанти можуть попросити про допомогу держави онлайн.

"Ті, хто потребує субсидії і не отримував раніше, можуть подати заявку онлайн через "Дію" або сайт Пенсійного фонду", – зазначив прем'єр-міністр.

При цьому тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін, запевнив Шмигаль. Тобто фінансове навантаження на громадян у комунальній сфері зрости не повинно.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається і залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

Пенсіонери в Україні можуть змінити вид власної пенсії і збільшити виплати. Щоб змінити вид пенсійних виплат, потрібно звернутися в сервісний центр ПФУ.

Стало відомо, чи збільшать українцям пенсії у 2024 році. Незважаючи на складнощі в 2023 році, індексація відбулася. А ось, про прийдешній рік поки говорити важко.

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