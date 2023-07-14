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В Україні перерахували пенсії: чи збільшать українцям виплати по інвалідності

Юлія Куришко
14 липня 2023, 15:57 оновлено 14 липня, 16:03
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Пенсія по інвалідності надається та залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.
В Україні перерахували пенсії: чи збільшать українцям виплати по інвалідності
Стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Пенсійному фонді України впродовж 2023 року було проведено декілька перерахунків пенсій та деяким українцям надали додаткові доплати.

У березні 2023 року в Україні вже проіндексували виплати для людей з інвалідністю, тому більше підвищень не буде. Така пенсія залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності, передає 24 канал.

Зараз виплати за інвалідністю складають:

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  • 100% пенсії за віком - для осіб з інвалідністю І групи;
  • 90% пенсії за віком - для осіб з інвалідністю ІІ групи;
  • 50% пенсії за віком - для осіб з інвалідністю ІІІ групи.

У Пенсійному фонді України повідомили, що важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до віку 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Стало відомо, яка мінімальна сума таких пенсій.

  • Для осіб з інвалідністю І групи - 2 300 гривень.
  • Для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп - 2 100 гривень.
  • Для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп - 2 093 гривні.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що у липні для українців перерахують пенсії. Стало відомо, хто може отримати до 1000 гривень. У липні підвищать виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами

Українцям перерахують та збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

Українці масово судяться за пенсії. Суди в абсолютній більшості випадків займають позицію позивачів і постановляють повернути їм доплати, які скасовують в ПФУ.

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