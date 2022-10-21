НБУ змінив правила торгівлі доларами: що потрібно знати українцям / колаж УНІАН

В Україні з 21 жовтня 2022 року Нацбанк поміняв правила продажу долара і відкрив для українців можливість купувати валюту з його резервів за офіційним курсом в 36,57 гривень за долар. Як повідомляє портал Мінфін, для покупки доларів відразу ж потрібно розміняти на депозит на термін від півроку і після конвертувати його в гривню.

При зростанні офіційного курсу до 40 грн / долар і купівлі на 100 тисяч доларів, згідно з розрахунками експертів, за півроку можна заробити 340 тисяч гривень.

За фактом же, НБУ дає долар на певний термін, українець розміщує валюту в банку, а після повертає долари і отримує натомість гривню з відсотками.

"Якщо офіційний курс піднімається з нинішнього 36,6 грн/долар до, скажімо, 40 грн/долар, а людина придбала у Нацбанку 100 тисяч доларів і витратила на це 3,66 млн грн, то за півроку отримає прибуток 340 тисяч грн. Якщо перерахувати це на гривневу прибутковість, то вийде 18,3%", — говорить фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Далі, чиновники НБУ кажуть, що внесок фізосіб не обмежується в максимальній сумі купівлі валюти у фінансового регулятора. Валютні депозити відкриваються без права поповнення. Але при цьому їх кількість не повинна обмежуватися. Тобто при кожній покупці долара людині буде відкриватися новий внесок.

Нагадаємо, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що офіційний курс долара в Україні в кінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року - це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато всього змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також повідомлялося, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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