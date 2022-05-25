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НАТО може оголосити Одещину закритою зоною: українське зерно є важелем впливу на Захід – експерт

25 травня 2022, 05:10

Нестача продовольства через війну більше загрожує не самій Україні, а іншим державам, у які був налагоджений експорт.

Українське зерно є важелем впливу на Захід – експерт/ УНІАН, ua.depositphotos.com

Україна вирощує більше зерна, ніж споживає. Тому навіть якщо цього року через війну у нашій державі вдасться посіяти і виростити лише половину запланованої кількості, українцям цього вистачить, щоб себе прогодувати.

Тому нестача продовольства швидше вдарить не по нас самих, а по інших державах, які у нас купували зерно. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час чату на Главреді.

За його словами, загалом нашій державі потрібно приблизно 8 мільйонів тонн зерна на рік, а ми виготовляємо понад 60 мільйонів. Тому навіть у нинішніх умовах Україна могла б дозволити собі пустити частину продовольства на експорт.

"Експорт 20 мільйонів тонн зерна, яке зараз перебуває у сховищах, не буде зайвим, оскільки нам потрібна валюта для підтримки економіки. Навіть якщо цього року ми виростимо половину того, що запланували, для України цього вистачить з головою, щоб вирішити свої продовольчі завдання. Ми з голоду не помремо", – зазначив експерт.

Проте інші держави, які раніше у нас це зерно купували, можуть зіткнутися із серйозними проблемами. Але проблеми з продовольством можуть підштовхнути їх допомагати Україні.

"В даному випадку це важіль тиску в руках України, у тому числі тиск на розвинені країни. Якщо вони хочуть вивезти зерно з наших портів, то нехай діють. Країни НАТО можуть оголосити Одесу та Одеську область закритою зоною, провести там гуманітарну місію, щоб туди заходили кораблі НАТО та конвоювали вивезення не лише зерна, а й металів та всього іншого. Все в їхніх руках", – зазначив Загородній.

Він наголосив, що у цій ситуації саме Україна найменше страждає, бо їй хліба вистачить.

Нагадаємо, раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначав, що через війну в Україні на світ чекає продовольча криза масштабів Першої світової. У низці країн незабаром почнеться голод, а в світі в цілому – криза з продовольством.

Також раніше нардеп Лариса Білозір зазначала, що зрив посівної в Україні призведе до голоду 1 мільярду людей, світової гуманітарної кризи, міграційної кризи в ЄС. Адже Україна – це 11% експортного ринку пшениці, 18% кукурудзи, 19% ячменю, 30% світового виробництва соняшникової олії.

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