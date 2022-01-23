УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Нафтогаз відмовляє українцям у підключенні: кому не пощастить і в чому причина

23 січня 2022, 20:29

У Нафтогазі пояснили, що потрібно для укладення договору постачання природного газу.

Нафтогаз
У Нафтогазі назвали умову підключення газу / Reuters

При спробі підключитися до постачальнику газу окремі абоненти стикаються з проблемою - їм відмовляють у наданні послуги.

Один з домовласників розповів, що після того як йому відмовили в підключенні, звернувся в Нафтогаз, пише видання на пенсії.

У свою чергу в Нафтогазі абоненту пояснили, що причина відмови – відсутність права власності на житло.

У компанії пояснили, що керуються постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015 "Про затвердження Правил постачання природного газу".

Що потрібно для укладення договору на поставку газу

Представники Нафтогазу кажуть, що для укладення договору постачання природного газу побутові споживачі разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам надають постачальнику оригінали наступних документів: документи, якими визначено право власності або користування на об'єкт (приміщення).

Реклама

Ознайомитися з усіма положеннями та умовами підключення до постачальника газу можна на сайті Верховної Ради або безпосередньо на сайті компанії.

читайте такожЯк заощадити на оплаті газу в лютий холод: у Нафтогазі розкрили просту схему

Раніше голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.

Він нагадав про те, що Нафтогаз продає "блакитне паливо" газопроставляючим компаніям за єдиною ціною і на рівних умовах, проте надалі газ перепродається вже за різною вартістю.

Читайте ще:

viber
газ Нафтогаз
Зараз ви переглядаєте новину «Нафтогаз відмовляє українцям у підключенні: кому не пощастить і в чому причина». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в бідуПрикмети на 23 січня: що не можна робити в день Григорія і як не потрапити в біду Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиФінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарунки Гроші ллються рікою: названі знаки, які притягують гроші магнітомГроші ллються рікою: названі знаки, які притягують гроші магнітом Байден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, в Києві шоковані - CNNБайден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, в Києві шоковані - CNN Приносять біди і багато проблем: які речі не можна зберігати в будинкуПриносять біди і багато проблем: які речі не можна зберігати в будинку
20:44

Зіркова українська дзюдоїстка показала розкішне тіло в одному боді

20:29

Нафтогаз відмовляє українцям у підключенні: кому не пощастить і в чому причинаВідео

19:57

В Україні вдарить мороз -18 і замете снігом по коліноВідео

19:45

Небезпечніше Омікрона: у ВООЗ попередили про новий штам-мутантВідео

19:30

Чого не врахував Путін, коли почав погрожувати Україні війноюПогляд

Реклама
19:16

Андрій Шевченко погодився очолити збірну ПольщіВідео

18:54

Трагічна загибель дружини відомого футболіста: Данченко перервав мовчанняВідео

18:36

США відмовилися вдарити санкціями до нападу РФ на Україну і назвали причинуВідео

18:24

Президент Вірменії несподівано подав у відставкуВідео

18:17

Знаменитий футболіст жорстоко зґвалтував дівчину і поплатився кар'єрою

17:58

Руйнувати бункери та знищувати танки: США озброїли Україну Javelin, гранатометами та вогнеметамиВідео

17:57

На кордоні з Румунією знайшли тіло вбитого 19-річного прикордонникаВідео

17:39

Дефіцит газу у Європі через РФ: Євросоюз накрутить імпорт палива з США та АзербайджануВідео

17:36

Німецька авіакомпанія Lufthansa екстрено змінила графік рейсів до Києва через загрозу нападу РФВідео

17:30

Гороскоп на завтра, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шансВідео

17:22

"РФ просуває дрібні фігури": у Зеленського оцінили сценарій з прокремлівським МураєвимВідео

17:14

Жодних гарантій Росії щодо нерозширення НАТО: Шольц дорікнув Москві через вимоги до АльянсуВідео

17:00

Прикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в бідуВідео

16:43

Українці ризикують залишитися без пенсій: в Ощадбанку поставили дедлайн з обміну картВідео

16:29

Для українських школярів готують нове меню після гучних скандалівВідео

Реклама
16:00

Найсмачніші і корисні грінки на сніданок: готувати 5 хвилинВідео

15:57

У ФРН не хочуть бачити Україну в НАТО і засумнівалися в користі санкцій проти РФВідео

15:29

Загроза вторгнення РФ в Україну: у Байдена розкрили сценарій жорсткої відповідіВідео

15:11

"Більше нам ніхто не допоможе": лікар передрік по 40 тисяч хворих на COVID-19 українців щодня за тижденьВідео

15:09

"Жахи нацистської окупації і шок українців": посол України розніс ФРН через скандал з Кримом

14:40

Наймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодняФотоВідео

14:39

Лікування кашлю соком редьки з медом: Комаровський розніс популярні "ліки"Відео

14:30

Бустерна доза і відсутність AstraZeneca: Ляшко розповів про вакцинацію в Україні цього рокуВідео

14:16

Як зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинку

13:55

Кулеба заявив, що українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини дати Києву зброюВідео

13:36

"Голос країни – 12" на 1+1: у столиці відбулася презентація шоу

12:55

"Ляпас" для Путіна: Лондон готує "ядерні" санкції проти Москви на випадок вторгнення в УкраїнуВідео

12:27

Топ-5 кімнатних рослин, що принесуть сімейне щастя і допоможуть знайти любов

12:22

Японія готова разом з США вдарити по РФ через Україну: Москва звинуватила Токіо в спробах погрозиВідео

11:55

Українців попередили про різке подорожчання картопліВідео

11:32

Смачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидкоВідео

11:11

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

11:03

Лікарям повинні платити до 20 тисяч, а їх переводять на півставки: у МОЗ відповіли на скандалВідео

10:54

В Україну йдуть тріскучі морози: українцям дали холодний прогноз до кінця січняВідео

10:00

У Луцьку дівчину вбило струмом у ванній: вона користувалася мобілкою

Реклама
09:52

Податкова декларація - для кожної сім'ї: українцям запропонують користуватися пільгами родичівВідео

09:47

Прикмети на 24 січня: що не можна робити в Федосєєв день і як не потрапити в бідуВідео

09:08

"РФ призначить главою окупаційного уряду": Мураєв прокоментував заяву МЗС БританіїВідео

08:59

"Симптоми, як у застуди": лікар назвав 5 ознак, які можуть вказувати на Омікрон у щепленихВідео

08:20

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 15 тисяч осіб, у тому числі у 2298 дітейВідео

08:14

"Привіт!"- прикольні картинки для класного настрою на весь день

08:07

Гороскоп на сьогодні 23 січня 2022: Близнюкам – небезпечні обіцянки, Стрільцям – плітки недругів, Рибам - розривВідео

08:05

Розвідка США підтверджує інформацію МЗС Британії про плани Кремля змінити владу в Києві - CNNВідео

07:45

Україна – в небезпеці, але не вона є метою КремляПогляд

07:41

У МЗС Британії заявили, що Москва хоче посадити в Києві свою людину: в Росії відповілиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти