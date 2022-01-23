Нафтогаз відмовляє українцям у підключенні: кому не пощастить і в чому причина

У Нафтогазі назвали умову підключення газу / Reuters

При спробі підключитися до постачальнику газу окремі абоненти стикаються з проблемою - їм відмовляють у наданні послуги.

Один з домовласників розповів, що після того як йому відмовили в підключенні, звернувся в Нафтогаз, пише видання на пенсії.

У свою чергу в Нафтогазі абоненту пояснили, що причина відмови – відсутність права власності на житло.

У компанії пояснили, що керуються постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015 "Про затвердження Правил постачання природного газу".

Що потрібно для укладення договору на поставку газу

Представники Нафтогазу кажуть, що для укладення договору постачання природного газу побутові споживачі разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам надають постачальнику оригінали наступних документів: документи, якими визначено право власності або користування на об'єкт (приміщення).

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Ознайомитися з усіма положеннями та умовами підключення до постачальника газу можна на сайті Верховної Ради або безпосередньо на сайті компанії.

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Раніше голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.

Він нагадав про те, що Нафтогаз продає "блакитне паливо" газопроставляючим компаніям за єдиною ціною і на рівних умовах, проте надалі газ перепродається вже за різною вартістю.

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