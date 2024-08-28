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Частині пенсіонерів збільшать виплати у вересні: кому і наскільки

Руслана Заклінська
28 серпня 2024, 17:13
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Пенсія громадян України зросте у вересні завдяки нарахуванню доплати за віком.
Частині пенсіонерів збільшать виплати у вересні: кому і наскільки
Пенсії деяких українців зростуть у вересні / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Пенсії в Україні можуть зростати завдяки індексації, перерахункам і нарахуванню додаткових виплат. У вересні деяким пенсіонерам підвищать виплати через нарахування доплат за віком. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Надбавку нададуть пенсіонерам, які відповідають кільком критеріям:

  • Отримують пенсію за віком.
  • Досягли віку 70 років.
  • Їхня щомісячна пенсійна виплата становить менше ніж 10 340,35 гривень.

Водночас розмір надбавки залежить від віку. Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримають 300 гривень, громадяни від 75 до 79 років отримають 456 гривень. Особам старшим за 80 років буде нараховано 570 гривень.

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Кому ще підвищать виплати

Крім того, пенсіонери, які проживають на територіях з можливими чи активними бойовими діями, можуть отримати спеціальну доплату до пенсії. Ця доплата нараховується, якщо:

  1. Щомісячні виплати становлять менше ніж 3 250 гривень.
  2. Вони не отримували іншої міжнародної допомоги з 1 березня 2023 року або виплат для ВПО.

Розмір цієї доплати розраховується індивідуально. Вона залежить від різниці між 3 250 гривень і сумою поточної пенсії.

Що відомо про Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Виплата пенсій в Україні - що відомо

Нагадаємо, пенсійний фонд повідомляв, що у серпні деякі громадяни України пенсійного віку зможуть претендувати на виплату додаткової тисячі гривень до пенсії. Стосується це тих, у кого погіршений стан здоров'я.

Також пенсійна система України потребує спрощення через складність розрахунку виплат. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що розробляється нова система, яка базуватиметься на двох критеріях: кількість відпрацьованих років і сплачених внесків.

Як повідомляв Главред, у серпні певні категорії українців отримають додаткові виплати до Дня Незалежності разом із пенсією. Виплати стосуються військовослужбовців, ветеранів війни та інших осіб, що не є пенсіонерами.

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