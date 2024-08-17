Прожитковий мінімум в Україні планують скасувати: що буде натомість

Поточний прожитковий мінімум не відповідає реаліям через його недостатній розмір, заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович.

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Замість прожиткового мінімуму – індивідуальні виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні планують відмовитися від прожиткового мінімуму. Його планують замінити новою соціальною виплатою. Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

За її словами, замість прожиткового мінімуму запровадять спеціальну соціальну виплату. Її розмір визначатиметься індивідуально залежно від складу родини.

"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", - зазначила Жолнович. відео дня

Нова базова виплата буде призначатися у двох випадках:

У разі втрати працездатності. Для підтримки осіб, які стикаються з недостатнім фінансовим забезпеченням або бідністю.

Міністр зазначила, що нинішній прожитковий мінімум не відповідає реальності, оскільки його розмір замалий. Вона також додала, що запровадження нової соціальної виплати позитивно вплине на соціальну систему та економіку загалом.

Хто така Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

Виплати українцям - новини за темою

Нагадаємо, з 1 січня прожитковий мінімум підвищили. Для працездатних осіб — до 3023 грн, для дітей до шести років — 2563 грн, для дітей від шести до вісімнадцяти років — 3196 грн, і для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн. Загальний прожитковий мінімум зріс до 2920 грн.

Також з 1 серпня 2024 року в Україні вступають в силу зміни у виплатах для переселенців. Тепер допомога на проживання призначатиметься на півроку і виплачуватиметься одному з членів сім'ї. Виплати становлять 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2000 грн для інших осіб.

До Дня Незалежності надається разова допомога для різних категорій українців, від 450 до 3100 грн, залежно від статусу і віку. Пенсіонери від 70 років з 1 серпня отримають надбавки до пенсії.

Як повідомляв Главред, з 1 липня 2024 року в Україні перерахували пенсії для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС і тих, хто отримує мінімальну пенсію за повний страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок). Мінімальна пенсія збільшиться з 2840 грн до 3200 грн.

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