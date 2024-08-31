Виплати для ВПО на стоп: для кого з вересня призупинять допомогу

В новому бюджеті коштів на проєкт з компенсації витрат на розміщення ВПО не передбачено.

https://glavred.net/economics/vyplaty-dlya-vpl-na-stop-dlya-kogo-s-sentyabrya-priostanovyat-pomoshch-10593131.html Посилання скопійоване

Компенсацію за розміщення переселенців можуть відновити з 2025 року / Колаж: Главред, фото: pixabay, ДСНС України

З 1 вересня 2024 року українцям припинять компенсувати витрати на розміщення переселенців у їхніх будинках. Це станеться у зв'язку з тим, що проєкт "Прихисток" припиняє свою роботу.

Главред розповів, що у Донецькій ОВА повідомили, що така компенсація здійснювалася протягом 2023 року за кошти міжнародних донорів, а в 2024 році - за фінансування Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Однак на подальшу реалізацію цього проєкту кошти не закладені.

Однак Уряд розглядає можливість продовжити проєкт вже у 2025 році. Окрім цього ухвалено рішення, що з 1 вересня будуть продовжені виплати для внутрішньо переміщених осіб на півроку.

відео дня

Крім цього керівник Міністерства реінтерграції Ірина Верещук додала уточнення, що не позбавлятимуть виплат ВПО, у яких діти з нового навчального року навчатимуться в онлайн-режимі, якщо вони отримуватимуть їх згідно із законодавством.

Нагадаємо, що допомога для громадян, які мають статус ВПО та проживають в Україні становить: 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тисячі - для інших осіб. Отримувати їх можна 15-го і 28-го числа кожного місяця.

Хто така Ірина Верещук Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021). Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

Виплати в Україні - що відомо

Нагадаємо, низка українців мають право на щомісячну виплату за особливі заслуги перед країною - у разі смерті людини виплату за неї можуть отримувати їхні близькі: батьки, діти та чоловік/дружина.

Напередодні стало відомо, що нардепи в Україні визначили низький рівень допомоги при народженні дитини як одну з основних причин зменшення народжуваності. Тому у Раді зареєстрували законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини майже вдесятеро - з 41 280 грн до понад 384 тис. грн.

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції повідомили, що продовжуються перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Відсутність людини за зареєстрованою адресою може стати підставою для припинення державних виплат.

Інші новини про державні та соціальні виплати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред