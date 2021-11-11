На виплат за вислугу та перерахунку: що потрібно знати пенсіонерам, які повернулися на роботу

Сто потрібно знати пенсіонерам, які повернулися на роботу / УНІАН

Згідно з чинним законодавством, у деяких випадках пенсії (підвищення певних виплат заплановано на 1 грудня поточного року) можуть припиняти виплачувати людям, які вийшли на заслужений відпочинок, а в деяких випадках — і забирати у них частину отриманих коштів. Про це йдеться у статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Так, згідно пенсію припиняють виплачувати (за рішенням ПФУ або суду), якщо її призначили на підставі документів, що містять недостовірні відомості; на весь час проживання пенсіонера за кордоном (якщо інше не передбачено міжнародним договором); у разі неотримання призначеної пенсії протягом півроку поспіль. Відновлюють виплати - протягом десяти днів після з'ясування обставин і наявності умов відновлення.

Як кажуть чиновники, суми пенсій, виплачені з надлишком внаслідок зловживань з боку пенсіонера або надання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду або в судовому порядку;

Але з пенсії може бути відраховано не більше 50 відсотків її розміру: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитку від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого, повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

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Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.