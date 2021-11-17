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На 25% відсотків щороку: у Нацбанку спрогнозували, як дорожчатиме тариф на світло

17 листопада 2021, 11:06

У Нацбанку наводять думку експертів, які стверджують, що об'єктивна ціна на сьогоднішній день за електроенергію — 3,5 гривні за кіловат/годину.

Електроенергія
У Нацбанку спрогнозували, як дорожчатиме тариф на світло / Reuters

Тарифи на електроенергію, згідно з прогнозами Нацбанку, після Квітня 2022 ‒ го будуть постійно зростати - на 25 відсотків щороку. Портал "Слово і Діло" склав інфографіку зростання тарифів на світло.

Як аналітики прогнозують, станом на кінець 2022 року, ціни можуть зрости додо 1,73−1,80 гривні (на 20-25%) для споживають менше 250 кіловат на годину на місяць, а все, що понад — до 2,02−2,10 гривні.

До кінця 2023 року — до 2,08−2,25 гривні і 2,42−2,62 гривень відповідно. А в кінці 2025 року прогнозовані тарифи на електрику зростуть до 3,00−3,51 гривні і 3,48−4,09 гривні в залежності від того, скільки споживати електроенергії.

Експерти стверджують, що об'єктивна ціна на сьогоднішній день за електроенергію — 3,5 гривні за кіловат/год.

До слова, з 1 жовтня домогосподарства, які споживають менше 250 кіловат/год, платять по 1,44 гривні за кіловат, ті, хто більше — по 1,68 гривні. Тарифи зафіксовані до кінця опалювального сезону 2021/2022.

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Нагадаємо, раніше, в лютому нинішнього року тодішній в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.

Раніше в Україні виникали проблеми з електроенергією, зокрема через те, що Київ відмовився від поставок вугілля із захопленої частини Донбасу, були віялові відключення.

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тарифи на електроенергію новини України тарифи на світло
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