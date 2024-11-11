Яйця в Україні стали 'золотими': у Мінагрополітики сказали, коли ціни досягнуть піку

У жовтні 2024 року виробництво яєць скоротилось на 5% порівняно з минулим роком, розповів Тарас Висоцький.

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Коли очікувати зниження цін на яйця / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Причини подорожчання яєць — сезонне зниження продуктивності курей та зростання цін на корми

Ціни досягнуть піку на початку листопада, а потім почнуть поступово знижуватися відео дня

До кінця року, за умови стабільної роботи енергосистеми, суттєвих коливань цін на основні продукти не очікується

Ціни на яйця в Україні цієї осені різко зросли, наразі десяток яєць у супермаркетах може коштувати до 65 гривень. Причиною подорожчання яєць є сезонний фактор і зростання цін на корми. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі Суспільному.

За його словами, через похолодання продуктивність курей знижується, а також відбувається оновлення поголів’я, що зазвичай веде до зменшення кількості яєць. У жовтні 2024 року виробництво яєць скоротилось на 5% у порівнянні з минулим роком.

Ще один значний фактор — подорожчання кормів. Високі ціни на зерно після відновлення експорту підвищили собівартість виробництва яєць, оскільки зернові культури становлять основну частину кормів. Хоча це й збільшує доходи фермерів, дорожчі корми підвищують кінцеву вартість яєць.

Висоцьки прогнозує, що, згідно з тенденціями минулих років, максимальні ціни на яйця спостерігатимуться на початку листопада, після чого вони поступово знижуються. За умови стабільної роботи енергосистеми суттєвих коливань цін на основні продукти — м’ясо, молочну продукцію, борошно та овочевий набір — не очікується до кінця року.

"Практика 2-річної давнини показала, що початок листопада — це пік і потім є поступове вирівнювання і зниження цін (на яйця - Главред). Однозначно після нового року це буде зниження дуже часто і карбувальне", - зазначив він.

Хто такий Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький — заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, за останній тиждень ціна на моркву піднялася на 11%, і зараз гуртові ціни коливаються від 20 до 28 гривень за кілограм. Натомість ціни на картоплю знижуються, і вже досягнули рівня 18–28 гривень за кілограм через спад попиту та великі запаси на ринку.

Як повідомляв Главред, продовжають дорожчати огірки, які наразі коштують від 100 до 125 гривень за кілограм. Це пов’язано з недостатньою кількістю імпортної продукції.

Економіст і керівник "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин пояснив, що після серпня-вересня традиційно зростають ціни на овочі борщового набору. Це пов'язано з початком осінньо-зимового сезону, коли знижуються обсяги свіжих овочів і їх зберігання стає дорожчим.

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