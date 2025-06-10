Багатьох українців можуть оштрафувати: яку реєстрацію варто перевірити громадянам

Адміністративна відповідальність загрожує тим, в кого немає важливої реєстрації.

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Скільки українцям доведеться заплатити за відсутність прописки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні штрафують людей за відсутність оновленої прописки

Штраф за адміністративне порушення досить невеликий

В громадян України є низка важливих документів, серед яких і прописка, про яку мало хто пам'ятає. Але відсутність цієї реєстрації може обернутися для українців штрафом.

У 5 статті Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" йдеться про те, що усі, хто законно проживає на території України мають протягом 30 днів після переїзду на нове місце проживання зареєструвати його.

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Якщо забути про цей обов'язок, людину може чекати адміністративна відповідальність. Однак зазначимо, що за словами юриста Ігоря Тетері в коментарі РБК-Україна, відсутність прописки в Україні карається мінімальним штрафом.

"Найгірше, що може загрожувати особі, яка проживає без реєстрації – штраф у розмірі 51 гривні. Якщо вона знову вчинить таке правопорушення впродовж року після того, як її буде попереджено", - пояснив він.

Штрафи для українців - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні запровадили нові підходи до обліку домашніх тварин. Зокрема у Києві почали реєструвати через ЦНАП собак. Якщо власники домашніх улюбленців не пройдуть її, їх може чекати немалий штраф.

Раніше стало відомо, що за недотримання стандартів користування двоколісним транспортом, а саме самокатами, українцям може загрожувати штраф у розмірі від 340 до 34 тисяч гривень.

Напередодні повідомлялося, що не усі водії знають, що процедура миття машини у недозволеному місці у межах міста може закінчитися штрафом більше тисячі гривень.

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Хто такий Ігор Тетеря? Ігор Тетеря - український адвокат з багаторічним стажем, який працював у провідних юридичних фірмах (Gentls, Everlegal), на великих підприємствах та юрисконсультом в "Укрзалізниці".

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