В Україні існують законодавчі обмеження щодо миття власного автотранспорту.

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Деяким водіям доведеться заплатити немало за чисте авто / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні не дозволено будь-де мити автомобілі

Штраф за миття авто у невідведеному місці може сягати 1700 гривень

На перший погляд немає нічого незаконного в тому, щоб помити власне авто. Однак, не усі водії знають, що така процедура у недозволеному місці у межах міста може закінчитися штрафом.

Як повідомляє SUV News, стаття 152 КУпАП передбачає штраф за порушення правил благоустрою від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб та для підприємців - від 850 до 1700 гривень.

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Крім цього в Україні є закони, які передбачають накладання штрафу на водіїв і за мийку транспорту у багатьох місцях поза межами населених пунктів. Це стосується природоохоронних зон, заповідників, національних та регіональних парків, пам'яток природи, заповідних урочищ і штучно створених об'єктів.

Стаття 91 КУпАП передбачає від 153 до 408 гривень з можливою конфіскацією всіх засобів та інструментів, що використовуються для миття, за таке порушення закону.

"Економія на послугах автомийок може обернутися не тільки штрафом, а й завданням шкоди навколишньому середовищу. Краще витратити додаткові кошти на професійну мийку, ніж ризикувати своїм бюджетом і природою України", - попереджають експерти.

Штрафи в Україні для водіїв - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, що створює їх транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

Напередодні повідомлялося, що за перевищення швидкості на 20–50 км/год в Україні передбачено штраф у розмірі 340 гривень. А якщо водій розганяється понад цей ліміт — більш ніж на 50 км/год — штраф зростає до 1700 гривень.

Раніше стало відомо, що українців, які їздять на автомобілі з зовнішніми світловими приладами, які не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу, будуть штрафувати.

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Що за ресурс - SUV News? SUV News – це онлайн-ресурс, який спеціалізується на новинах, оглядах та інформації про спортивно-утилітарні автомобілі (SUV), охоплюючи нові моделі, детальні огляди, порівняння різних моделей, новини галузі та поради для покупців, і є цінним ресурсом для всіх, хто цікавиться SUV.

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