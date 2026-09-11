Ціни восени підуть угору: які продукти подорожчають найбільше

Подорожчання продуктів восени зачепить молочні товари, крупи та м’ясо.

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Ціни на продукти восени зростуть - що подорожчає найбільше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Молочні продукти можуть подорожчати на 10–15%

Овочі восени можуть додати у ціні на понад 20%

Крупи та хліб також зростатимуть у ціні

Восени в Україні можуть суттєво зрости ціни на молочні продукти, овочі, крупи, хліб та м’ясо. Найбільше подорожчання прогнозується для овочевої продукції з тепличних господарств - її вартість у другій половині осені може зрости більш ніж на 20%. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі Главреду.

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На продовольчий ринок восени впливатимуть не лише обсяги врожаю, а й витрати бізнесу на перевезення, електроенергію, сушіння, пакування та зберігання. За оцінкою Марчука, це особливо позначиться на молочному секторі.

"У нинішніх умовах, окрім того, що в осінньо-зимовий період молочні продукти дорожчають самі по собі, зростають витрати на логістику. Через це до вартості ми додаємо ще близько 5%. Тому загалом у молочному секторі слід очікувати зростання цін на 10–15% на різну продукцію", - повідомив Марчук.

М’ясний сегмент також не уникне подорожчання, хоча прогноз тут дещо стриманіший.

"До 10% становитиме зростання цін на м’ясо та м’ясні продукти", - зазначив експерт.

Водночас найближчими тижнями овочі залишатимуться доступнішими завдяки сезонному фактору. Після завершення збору врожаю ситуація зміниться: зберігання продукції вимагатиме додаткових витрат на електроенергію, а частка тепличних овочів на ринку зростатиме.

"А ось із овочами ситуація більш позитивна. Зараз - пік сезонності, через що овочі навіть дешевші, ніж у липні. Така ситуація збережеться до закінчення збору врожаю, тобто точно до кінця вересня, поки ми не перейдемо на зберігання у сховищах. Зберігання овочів в осінньо-зимовий період традиційно вимагатиме додаткової електроенергії та витрат на неї", - наголосив він.

Окремий тиск на ціни виникне після скорочення пропозиції продукції з відкритого ґрунту. Тоді значну частину ринку займуть тепличні господарства, собівартість вирощування яких вища.

"Через це овочева продукція восени, у другій половині осені, може подорожчати більш ніж на 20%. А продукція з відкритого ґрунту, яка перебуватиме на зберіганні, подорожчає на 5–10%", - прогнозує Марчук.

Хліб, за словами фахівця, дорожчатиме поступово. На його ціну впливатимуть, зокрема, витрати на доставку, адже виробники зазвичай самостійно розвозять продукцію торговельними мережами.

"Ціни на хліб щомісяця вже кілька років поспіль зростають на 1,5–2%. З огляду на те, що хлібозаводи, як правило, самі й розвозять хліб мережами, оскільки це швидкопсувний продукт, який не зберігається на складах, хлібобулочні вироби подорожчають до кінця року на 12%", - сказав фахівець.

Не омине подорожчання й крупи. При цьому причиною буде не дефіцит урожаю, а збільшення супутніх витрат аграрного та переробного секторів.

"Крупи восени подорожчають приблизно на 15%, але це не пов’язано з тим, що у нас поганий урожай, наприклад, гречки мало. Це буде пов’язано з подорожчанням логістики, сушіння, пакування та зберігання - все це сьогодні коштує дорого. Тому все це позначатиметься на ціноутворенні", - пояснив він.

Водночас експерт закликав споживачів не реагувати на можливе подорожчання масовою закупівлею продуктів. За його словами, ажіотажні покупки здатні самостійно створювати дефіцит на полицях.

"Підкреслюю: людям важливо самим не створювати штучний дефіцит продукції. Бо вона завозиться й розподіляється на певну кількість людей, які мають її споживати, а приходить людина й купує замість кілограма гречки 30 кг - вигрібає всю. І потім ця крупа лежить у когось одного", - попередив Марчук.

Український ринок загалом має достатній внутрішній ресурс для забезпечення населення більшістю продовольчих товарів. За словами експерта, імпорт займає значно меншу частину асортименту, а для багатьох товарів існують внутрішні замінники.

Водночас імпортна продукція також може відчутно додати в ціні через валютний фактор. Ослаблення гривні збільшує витрати імпортерів, які закуповують товари за іноземну валюту.

"До того ж усередині країни достатньо замінників. До речі, імпортна продукція теж подорожчає, тому що до нас через проблеми з експортом не надходить валютна виручка в достатній мірі. Це призводить до ослаблення гривні. Тобто валюта ослабне, а саме за неї, як правило, закуповується імпортна продукція. Тому ціни на імпортні продукти підскочать", - підсумував Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики проєкту EastFruit заявили про зниження цін на моркву. Наразі морква продається по 12-18 грн/кг і це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Вони також ынформували про прискорене подорожчання тепличних огірків. Вони зазначили, що тепличні огірки подорожчали на близько 20% за тиждень. Актуальні ціни становлять 30-55 грн/кг і це майже на 44% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив про можливе підвищення цін на паливо в найближчий період. Він повідомив, що ціни на АЗС зростуть орієнтовно на 3 гривні за літр до кінця наступного тижня. За його словами, котирування нафтопродуктів перевищили 1400 доларів за тонну, що є максимальним рівнем від початку року.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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