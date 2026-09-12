Врожай не врятує: чи знизяться ціни на продукти, експерт попередив українців

Ціни на продукти залежать не лише від сировини.

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Чи є шанс на зниження цін на продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Марчук:

Ціни на продукти в Україні навряд чи знизяться

Попри великий врожай, сировина становить лише 15-25% кінцевої ціни

Найбільше на продуктах заробляють посередники

Попри проблеми з експортом та перенасичення внутрішнього ринку окремими видами продукції, ціни на продукти в Україні не знизяться. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Причиною експерт називає те, що сировина відіграє у ціноутворенні набагато скромнішу роль, ніж здається на перший погляд.

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"Від вирощування на полі до появи на прилавку магазину проходить дуже довгий ланцюжок процесів. І вартість сировини становить лише 15-25% ціни, а решта – це логістика, енергоносії, зарплати, упаковка тощо. Тому не варто сподіватися, що все стане мало не безкоштовним, це якась утопія", - зазначив Марчук.

Чому великий врожай не гарантує здешевлення продуктів

Обсяги вирощеного в Україні врожаю, за словами експерта, не відповідають реальним можливостям внутрішнього ринку його спожити.

"Якщо ми споживаємо 6 млн тонн пшениці, як виробники можуть реалізувати всередині країни 25 млн тонн? Ми їстимемо один хліб? Тому ситуацію слід оцінювати реалістично: ціни так чи інакше зростатимуть", - наголосив він.

Хто насправді заробляє на продуктах

Українці через високі ціни на продукти нерідко звинувачують виробників сировини, вважаючи, що ті штучно тримають високу маржу. Однак насправді виробники - це перша ланка ланцюжка.

"Якщо ми подивимося, хто отримує найбільший прибуток від продажу продуктів харчування, це посередник, рітейлер", - зазначив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чи залишаться українці без продуктів

Главред писав, що за словами Дениса Марчука, Росія намагається створити продовольчий "шатун", щоб максимально підірвати моральний дух українців, з тим щоб суспільство чинило тиск на військових і політичне керівництво та підштовхувало до завершення війни. Те, чого Росія не змогла досягти на фронті, вона намагається зробити через суспільний тиск, деморалізуючи людей нестачею продуктів харчування.

Попри масштаб ударів, сценарій критичної нестачі товарів на полицях магазинів, за оцінкою фахівця, малоймовірний. Складнощі можуть виникати радше зі своєчасним поповненням полиць, ніж з фізичною відсутністю товару.

Продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що дефіциту продуктів в Україні не буде, тому створювати запаси у великих обсягах і панікувати не потрібно. Водночас російські удари ускладнюють роботу логістики та зберігання овочів.

Раніше стало відомо, що зростання цін на м'ясо та молочні продукти в Україні вже почалося з вересня. Але, за словами експерта, воно не буде стрімким - одразу на 10–15%.

Напередодні повідомлялося, що восени в Україні можуть суттєво зрости ціни на молочні продукти, овочі, крупи, хліб та м’ясо. Найбільше подорожчання прогнозується для овочевої продукції з тепличних господарств - її вартість у другій половині осені може зрости більш ніж на 20%.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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