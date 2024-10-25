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Курс валют на 25 жовтня: Нацбанк знизив ціну долара - скільки коштує

Марія Николишин
25 жовтня 2024, 10:18
79
Курс долара в Україні незначно впав, а євро продовжує "рости".
Курс валют на 25 жовтня: Нацбанк знизив ціну долара - скільки коштує
Курс валют в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку
  • Станом на 25 жовтня купити долар можна за 41,55 грн., а євро - 45,10 грн.

Національний банк України встановив на 25 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2630 грн/дол. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,54 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:

відео дня
  • Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,10 у банках.
  • Євро можна купити за 45,10 грн, а продати за 44,50 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,46 - 41,50 грн, а євро – за 44,91 - 45,05 грн.

В той же час, на міжбанку курси становлять відповідно 41,27 − 41,29 грн/дол. та 44,58−44,59 грн/євро.

Курс долара
Курс долара / фото: Мінфін

Курс долара в банках

Курс долара
Курс долара / фото: Мінфін

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Курс валют на 25 жовтня: Нацбанк знизив ціну долара - скільки коштує
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше, Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.

Аналітик Олексій Козирев заявив, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,05 до 41,65 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що останні кілька місяців завдяки посиленій підтримці НБУ курс гривні до долара перебував у досить вузькому діапазоні 41,0-41,5 грн/$. За її словами, у листопаді слід очікувати схожих тенденцій.

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