Курс валют на 25 жовтня: Нацбанк знизив ціну долара - скільки коштує

Коротко:
- НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку
- Станом на 25 жовтня купити долар можна за 41,55 грн., а євро - 45,10 грн.
Національний банк України встановив на 25 жовтня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2630 грн/дол. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,54 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,55 грн, а продати за 41,10 у банках.
- Євро можна купити за 45,10 грн, а продати за 44,50 грн у банках.
В обмінниках долар торгується за курсом 41,46 - 41,50 грн, а євро – за 44,91 - 45,05 грн.
В той же час, на міжбанку курси становлять відповідно 41,27 − 41,29 грн/дол. та 44,58−44,59 грн/євро.
Курс долара в банках
Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Курс долара в Україні - останні новини
Нагадаємо, раніше, Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.
Аналітик Олексій Козирев заявив, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,05 до 41,65 грн/дол.
Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що останні кілька місяців завдяки посиленій підтримці НБУ курс гривні до долара перебував у досить вузькому діапазоні 41,0-41,5 грн/$. За її словами, у листопаді слід очікувати схожих тенденцій.
Читайте також:
- В Україні може зрости тариф на світло: скільки коштуватиме кіловат-година
- Деякі продукти стануть не по кишені: Кабмін попереджає про підвищення цін
- На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред