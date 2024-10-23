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Яким буде курс долара найближчими днями: українцям озвучили прогноз

Марія Николишин
23 жовтня 2024, 09:09
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Головним продавцем долара на міжбанку вже традиційно залишиться НБУ.
Яким буде курс долара найближчими днями: українцям озвучили прогноз
Курс долара в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,05 до 41,65 грн/дол. Про це розповів аналітик Олексій Козирев.

За його прогнозом, щодо курсу готівкового євро, то вартість євровалюти в цей період у банках коливатиметься в межах коридору купівель і продажів від 44,20 до 45,60 грн\євро, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 44,35 до 45,55 грн/євро.

"Більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 15 до 25 копійок, а за євро - у межах від 20 до 30 копійок", - наголосив він.

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Щодо ситуації на міжбанку, то котирування долара будуть у межах коридору від 41,05 до 41,50 грн/дол., а євро - від 44,37 до 45,36 грн/євро, додав аналітик.

"Головним продавцем долара на міжбанку вже традиційно залишиться НБУ. Але завершення бюджетних платежів у клієнтів, необхідність накопичення гривневих ресурсів у бізнесу для сплати підвищених податків і зборів, а також поточна господарська діяльність компаній збільшать пропозицію на ринку валюти і з боку клієнтів", - підкреслив Козирев.

Яким буде курс долара найближчими днями: українцям озвучили прогноз
Долар США / Інфографіка: Главред

Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, останні кілька місяців, завдяки посиленій підтримці НБУ, курс гривні до долара перебував у досить вузькому діапазоні 41,0-41,5 грн/$. Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько вважає, що у листопаді слід очікувати схожих тенденцій.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що до кінця року курс долара коливатиметься в межах 42-43 грн, ближче до верхньої межі - близько 42,75 грн.

В той же час, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що курс долара наприкінці 2024 року буде триматися на рівні 42,5 гривні за долар.

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