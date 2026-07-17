Курс валют може змінитися до кінця липня - скільки коштуватиме долар і євро

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує тривале "затишшя" для долара та євро.

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Курс валют з 20 по 26 липня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Різких стрибків курсу валют не очікується 20-26 липня

Долар прогнозують у межах 44,5-45 грн, євро - 50,5-52,5 грн

Головний ризик для курсу - війна та удари по критичній інфраструктурі

Валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Різких коливань курсу долара та євро найближчим тижнем не очікується, а основні зміни відбуватимуться в межах звичних щоденних коливань. Про це Главреду розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Яким буде курс долара та євро 20-26 липня

За прогнозом банкіра, валютний ринок продовжить рухатися у сформованих межах. Базовий орієнтир для долара становитиме 44,5-45 гривень за долар, а для євро - 50,5-52,5 гривні за євро.

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За словами Лєсового, євро й надалі залежатиме не лише від ситуації в Україні, а й від світових валютних тенденцій. Ключовим фактором залишатиметься співвідношення євро до долара на міжнародних ринках.

"Поки пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, істотних підстав для різкого перегляду курсу євро в Україні також не буде", - прогнозує Лєсовий.

Однією з головних ознак стабільності ринку експерт назвав майже однакову динаміку міжбанківського та готівкового сегментів. За його словами, коли банки, обмінні пункти та міжбанк рухаються синхронно, це свідчить про відсутність панічного попиту на валюту. Люди та бізнес купують валюту у звичайному режимі, без різких сплесків.

Чи можуть змінюватися ціни на валюту протягом тижня

Попри загальну стабільність, щоденні коливання курсу залишаться. Долар і євро можуть як трохи дорожчати, так і дешевшати залежно від ситуації на ринку.

Водночас такі зміни не означають зміну загального тренду. За словами банкіра, короткострокові рухи валюти є нормальною частиною роботи ринку і не свідчать про початок нового курсового сценарію.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Національний банк України й надалі залишатиметься головним фактором стабілізації валютного ринку. Регулятор у межах режиму керованої гнучкості курсу продовжить використовувати валютні інтервенції, щоб балансувати попит і пропозицію.

Очікується, що обсяг таких операцій наступного тижня не перевищить 850 млн доларів, що, за оцінкою експерта, є прийнятним показником для економіки в умовах війни.

Основним фактором невизначеності залишається війна. Серед ризиків - можливі удари по енергетичній, паливній, логістичній та іншій критичній інфраструктурі.

Водночас ці фактори не обов’язково одразу спричинять масовий попит на валюту. Проте вони можуть впливати на настрої населення та бізнесу, які ухвалюватимуть фінансові рішення залежно від новинної ситуації.

"Отже, 20-26 липня валютний ринок, найімовірніше, збереже керованість і відносну передбачуваність. Це можна назвати курсовим затишшям. Але в умовах війни будь-яке затишшя є лише поточним станом ринку, який може змінюватися", - наголосив Лєсовий.

Які коливання валют очікуються протягом тижня

За прогнозом Тараса Лєсового, у період з 20 до 26 липня:

курс долара на міжбанку та готівковому ринку очікується в межах 44,5-45 грн/$;

курс євро - у межах 50,5-52,5 грн/€;

щоденні зміни курсу на міжбанку становитимуть приблизно 0,05-0,15 грн;

у банках коливання можуть становити до 0,1-0,2 грн;

в обмінниках - до 0,3 грн.

Середні тижневі зміни курсу, за оцінкою експерта, не перевищать 1-1,5% від стартового значення тижня.

Коли курс долара може перевищити 45 гривень

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що у липні курс долара може перетнути позначку 45 гривень. За його словами, на тлі можливого прискорення інфляції Нацбанк має можливість провести поступову девальвацію гривні.

Водночас експерт зазначив, що різке падіння національної валюти може посилити інфляційний тиск. На його думку, у липні офіційний курс може зрости до 45,5-45,6 грн за долар і після цього стабілізуватися.

"Найближчий місяць, це середина липня, принесе ясність, чого очікувати від курсу. За моєю оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5-45,6 грн/долар і зупиниться", - припусив він.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на п’ятницю, 17 липня, Національний банк України встановив нові офіційні курси валют. Курс долара встановлено на рівні 44,61 грн/дол., а євро зріс до 51,16 грн/євро.

Експерти прогнозують нестабільність на валютному ринку України у другій половині 2026 року. За словами Сергія Мамедова, курс долара може зрости до 46,5 грн.

Водночас економіст Сергій Фурса зазначив, що під час війни валютний ринок значною мірою залежить від рішень та регулювання Нацбанку.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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