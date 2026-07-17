Його не обирала: дружина Федорова опублікувала емоційний допис і з’явилася в соцмережі

Дружина екс-міністра оборони Федорова записала звернення до українців.

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Анастасія Федорова зробила емоційну заяву / Колаж Главред, фото Instagram/fedorova.more

Коротко:

Як зараз виглядає дружина Михайла Федорова

Чому вона звернулася до шанувальників і хейтерів

Дружина колишнього міністра оборони України Михайла Федорова Анастасія, з якою він одружений вже понад 11 років, висловилася про те, як політична ситуація навколо її чоловіка впливає на неї та їхнє життя.

Емоційним дописом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона не обирала публічність і весь той "галас", що відбувається.

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За її словами, жінкам у таких історіях майже завжди дістається найбільше. Так склалося історично.

Анастасія Федорова - дружина колишнього міністра оборони / Фото Instagram/fedorova.more

"Якщо є претензії до чоловіка - висувають їх його дружині. Замовляють про тебе "інсайти" про яхти за мільйони та нерухомість, після чого бажають смерті тобі та твоїй дитині. І це не жарт. Жовта преса та коментатори лише встигають це підхоплювати. Захоплюються чоловіком - і це, звісно, не погана історія. Але при цьому чомусь знецінюють його дружину. Адже вона не винна. Вона просто не така", - ділиться вона.

Федорова також додає, що в день, коли її чоловік перестав бути міністром оборони, у неї було все.

Дружина колишнього міністра оборони Анастасія / Фото Instagram/fedorova.more

"Божевільні погрози від фанатів, які вважають мого чоловіка своїм президентом, а себе - його дружинами. Вибачте, але з їхньої точки зору це вже важко зрозуміти. Дивні ситуації в офісі, які до чортиків налякали мою команду. Незнайомі люди, які вирішили, що мають право розповідати мені, як я маю поводитися. Навіть у Goodwine я познайомилася з кількома чоловіками лише тому, що вони настільки безцеремонно мене знімали й обговорювали, що я вирішила втрутитися", - каже вона.

Анастасія Федорова про хейт / Скріншот

"Саме в цей момент, на мою думку, захоплення перестає бути адекватним і конструктивним. Я не підтримую жодного культу особистості. Бо рано чи пізно будь-який культ починає переважати здоровий глузд. Але я завжди обиратиму справедливість, цінності та гідний результат роботи. Це зовсім інше. І саме цим я пишаюся", - додала Федорова.

Анастасія Федорова також подякувала за підтримку

Федорова також зазначила, що багато людей підтримали її. "Десятки дуже особистих історій від тих, хто переживав подібні ситуації. Сьогодні я читала їх майже без перерви. І знаєте, що зворушило мене найбільше? Незважаючи на весь цей галас, навколо виявилося достатньо людей, які знають, що таке повага. Що таке людська гідність і особисті межі", - додала вона.

Раніше "Главред" писав про те, як живуть Федорови, а також про те, чим займається дружина колишнього міністра і як вони познайомилися.

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Відставка Михайла Федорова - останні новини

Як повідомляв "Главред", Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони України. Після цього він презентував результати роботи відомства, зокрема розповів про зміни у сфері оборонних закупівель, розвиток безпілотних систем та забезпечення українських військових.

Президент Володимир Зеленський згодом вперше прокоментував кадрові рішення та ситуацію навколо відставки. Він наголосив, що громадяни мають право на мирні акції, однак пояснив необхідність змін складною взаємодією між керівництвом Збройних сил та Міністерством оборони.

Олександр Сирський після цього відреагував на заяви Федорова, подякував йому за роботу та закликав зосередитися на питаннях оборони України та ведення війни. Головнокомандувач також згадав про оборону Києва у 2022 році, зазначивши, що саме ця операція дозволила Україні зберегти столицю та продовжити боротьбу проти російської агресії.

Про персону: Михайло Федоров Михайло Федоров - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому - народний депутат України IX скликання. Увійшов до списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрових питань. Керівник цифрового напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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