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Україну розігріє до + 33 градусів: коли та де буде спекотна погода

Анна Косик
17 липня 2026, 11:33
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Поки в більшості регіонів пануватимуть сонце й літнє тепло, на заході прогнозують непогоду.
Україну розігріє до + 33 градусів: коли та де буде спекотна погода
Прогноз погоди в Україні 18-19 липня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Як змінюватиметься температура повітря в Україні до кінця тижня
  • В яких областях можливі опади

Погода в Україні у наступні дві доби буде стійкою, малохмарною та без опадів на більшій частині територій. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Він зазначив, що наприкінці другої декади липня погодні умови на території України визначатиме антициклон із півночі. Тому очікується сонячна та суха погода, з комфортними літніми температурними показниками.

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"Лише у західній частині малорухомий атмосферний фронт стане причиною грозових дощів, які подекуди можуть супроводжуватися випаданням граду та поривчастим вітром", - додав синоптик.

Погода 18 липня

У суботу в західних регіонах України вночі опадів не буде, натомість можливий місцями слабкий туман. Вдень та ввечері подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14...+19 °С, вдень +26...+32 °С.

У північних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +8…+13 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних регіонах країни спостерігатиметься малохмарна погода, без опадів. Вітер східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.

У південній половині країни та на Кримському півострові переважатиме антициклональний характер погоди. Опадів не передбачається. Вітер східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме +14…+19 °С, в денні години повітря прогріється до +26…+31 °С.

У східних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С.

погода в украине 18 июля
Погода в Україні 18 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 19 липня

У неділю у західних областях протягом доби очікуються короткочасні грозові дощі, вдень подекуди можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер очікується змінного напрямку, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С.

У північних областях утримається малохмарна погода, без опадів. Лише ввечері на заході Київської області пройдуть грозові дощі. Вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +10…+15 °С, в денний час +24…+29 °С.

У центральній частині України прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +12...+17 °С, вдень +26...+31 °С.

У південній половині країни, а також у Криму збережеться антициклональний характер погоди. Опадів не передбачається. Вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме +14...+19 °С, вдень +28...+33 °С.

У східних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С.

погода в украине 19 июля
Погода в Україні 19 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в суботу та неділю цього тижня в Україні буде сухо, сонячно та помірно спекотно. Лише 19 липня у західних областях країни очікуються грозові дощі, а також можливі зливи та шквали.

Раніше повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні подекуди можлива помірна спека. Температура повітря буде підніматися до +30 градусів і навіть вище.

Напередодні стало відомо, що 17 липня під впливом області підвищеного тиску по всій Україні опадів не передбачається. Температура повітря вдень буде в межах +28-33 градусів.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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