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Королівська трапеза: як харчується король Чарльз, щоб прожити довше

Олена Кюпелі
17 липня 2026, 13:00
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Король Чарльз зазвичай їсть двічі на день - рано вранці та пізно ввечері.
Король Чарльз ІІІ
Король Чарльз III харчується скромно / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Коротко:

  • Скільки разів на день їсть король Чарльз
  • Що він віддає перевагу

"Харчуватися як король" викликає в уяві картини розкішних банкетів і вишуканих післяобідніх чаювань, але правлячого монарха, короля Карла, швидше за все, можна застати за споживанням мюслі або органічного м’яса з двома овочами.

Зараз йому 77 років, а в 2022 році, коли йому було 73, він став найстаршим монархом, який зійшов на британський престол після смерті своєї матері, королеви Єлизавети, у віці 96 років.

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Король Чарльз III
Король Чарльз III не обідає / фото: instagram.com, theroyalfamily

А з огляду на те, що британські монархи не тільки доживали до дев’яноста років (його бабуся дожила до 101 року, а його батько, принц Філіп, до 99), але й виконували свої обов’язки до самого кінця, королівська дієта, безсумнівно, має певні переваги для довголіття.

Видання Daily Mail поспілкувалося з колишнім дворецьким короля, Грантом Гарролдом, щоб дізнатися про типовий щоденний раціон короля Карла.

Гаррольд працював королівським дворецьким у короля Карла - тоді ще принца Уельського - з 2004 по 2011 рік.

Король Чарльз III
Король Чарльз III / Інфографіка: Главред

Він згадує, що король завжди снідав, часто пропускав обід і вечеряв близько 10-ї вечора, що, за словами його колишнього дворецького, пояснюється робочими заходами.

Однак, хоча король зазвичай пропускав обід, газета Mail on Sunday повідомила у 2024 році, що тепер він з’їдає половину авокадо посеред дня, щоб отримати додаткові сили та енергію під час боротьби з раком і водночас справляючись із напруженим графіком.

Також у меню є гаряча страва: "Яйця Аржанте", класична французька страва, що включає яйця, зазвичай зварені некруто, або омлет у поєднанні зі спаржею, або запечені з сиром яйця.

Карл III
Чарльз III любить сезонні продукти / ua.depositphotos.com

Кларенс-Хаус раніше поділився рецептом останньої страви, зазначивши, що вона готується з яєць, вершків, шпинату та двох видів сиру; "Танворт" і "Олд Вінчестер", схоже, є улюбленими сирами Його Королівської Високості.

Відомо також, що на сніданок він полюбляє просте яйце, зварене протягом чотирьох хвилин.

Наступний прийом їжі, вечеря, - це розкішна подія. Даррен МакГрейді, колишній кухар короля Карла, раніше розповідав, що той обожнює дикі гриби й із задоволенням збирає лисички та білі гриби під час своїх візитів до Балморала.

МакГрейді стверджував, що його команда обсмажувала весь зібраний урожай на вершковому маслі з естрагоном, а потім заморожувала його для використання протягом року в таких стравах, як вершкове грибне різотто.

Він також розповів, що король любив їсти різотто з місцевими баранячими відбивними або іншим органічним м’ясом, вирощеним на фермі, наприклад, бараниною.

Король також харчується сезонними продуктами, вирощеними на городах своїх маєтків та на доглянутих сільськогосподарських угіддях.

Що стосується напоїв, король Карл п’є більше чаю, ніж кави, в середньому близько чотирьох чашок на день, але коли він п’є каву, це завжди розчинна кава, яку, як відомо, підсолоджують медом замість цукру, каже Гаррольд.

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Про особу: король Чарльз III

Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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