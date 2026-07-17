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Летіли ракети, КАБи і дрони: внаслідок атаки РФ є загиблі, постраждали діти

Анна Косик
17 липня 2026, 10:26
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Росіяни застосували вночі понад 130 повітряних цілей.
Летіли ракети, КАБи і дрони: внаслідок атаки РФ є загиблі, постраждали діти
Президент повідомив про наслідки нічних обстрілів РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини

Що повідомив Зеленський:

  • Вночі від удару РФ в Одесі загинули двоє людей, постраждали діти
  • Ворог обстрілював Сумську область КАБами
  • Україна розраховує на посилення допомоги від партнерів заради збереження життів

Внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по житловому будинку в Одесі ввечері 16 липня загинули дві людини. Ще п'ятеро людей отримали поранення, серед них троє дітей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, РФ також вночі 17 липня застосувала п’ятнадцять КАБів по Сумщині. У Сумах поранено людину, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема бібліотеку.

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"Під обстрілами перебували й інші наші регіони. У Запорізькій області внаслідок авіаудару загинули дві людини, ще п’ятеро поранені. На Харківщині внаслідок обстрілу троє поранених. На Чернігівщині поранено одну людину. Були під обстрілами й Херсонщина, Донеччина та Дніпровщина. Загалом протягом ночі ворог випустив по Україні понад 130 ударних дронів і 8 ракет", - підсумував глава держави.

  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція
  • Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026
    Наслідки ракетного удару по Одесі 16 липня 2026 Фото: ДСНС, t.me/odeskaODA, Нацполіція

Зеленський наголосив, що зараз важливо, щоб кожна державна інституція, усі, хто задіяні до перемовин з партнерами щодо підтримки захисту та стійкості України, були максимально оперативними та ефективними.

Летіли ракети, КАБи і дрони: внаслідок атаки РФ є загиблі, постраждали діти
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Україні потрібно прискорювати виконання всього, про що домовлено на рівні лідерів. Кожен оборонний пакет зараз містить конкретні засоби, які щодня захищають життя в Україні.

Які міста України можуть стати новими цілями для FPV-дронів РФ

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська почали застосовувати FPV-дрони для ударів значно глибше від лінії фронту. Тому не виключено, що під ударом можуть опинитися Київ, Дніпро та інші великі міста.

У принципі вони можуть діставати навіть до Києва. Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10-20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною. Однак, Жданов зауважив, що для масового використання таких комплексів потрібне серійне виробництво та підготовка операторів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 16 липня окупанти завдали удару по житловому кварталу Одеси. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.

Раніше повідомлялося, що червень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів України з квітня 2022 року. Такий висновок ґрунтується на даних Місії ООН зі спостереження за правами людини в Україні, яка фіксує наслідки російських атак.

Напередодні стало відомо, що Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців виїхати з міста.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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