Банкноту з Василем Стусом перемалюють через скандал

Причиною стала схожість авторського напису номіналу з кириличною адаптацією шрифту російського походження.

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Нова банкнота 2000 грн / фото: НБУ

Коротко:

Нацбанк змінить шрифт напису на банкноті 2000 грн

Причина - схожість із кириличною адаптацією шрифту з рф

Банкнота увійде в обіг 4 вересня 2026 року

Національний банк України змінить шрифтове оформлення напису номіналу на новій банкноті 2000 гривень із портретом Василя Стуса після того, як фахова спільнота дизайнерів звернула увагу на стилістичну подібність напису до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту російського походження, повідомляє Національний банк України.

У НБУ пояснюють, що спершу дискусія мала суто технічний характер - фаховий шрифтовий пакет банку в роботі над написом не використовувався. Проте регулятор вирішив не заглиблюватися в графологічні суперечки, а прибрати навіть натяк на подібність.

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Графічне зображення літер напису тепер створять у повній відповідності до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій художників Національного банку.

"Жодних російських тіней на банкноті з поетом"

"Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії – у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія", – прокоментував Андрій Пишний, Голова Національного банку України.

Як створюють банкноти і коли вводять нову в обіг

Елементи дизайну українських банкнот художники Національного банку виготовляють у спеціальному захищеному програмному середовищі, яке унеможливлює використання сторонніх неавторизованих елементів, зокрема шрифтових пакетів. Написи вимальовуються вручну, а за основу художники беруть окремі елементи ліцензійних шрифтів, які потім видозмінюють у межах наявної ліцензії як авторську версію - саме це й мало посилити захищеність банкнот.

Оскільки банкнота номіналом 2000 гривень ще не запущена у виробництво, внесення змін до оформлення напису не вплине на терміни її введення в обіг. Як і анонсувалося раніше, банкнота з портретом Василя Стуса надійде в обіг 4 вересня 2026 року.

Що відомо про нову банкноту зі Стусом

Нагадаємо, в Україні планують ввести в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень, яка стане найбільшою за номіналом у національній валюті. На лицьовій стороні нової купюри буде зображено українського поета-шістдесятника Василя Стуса - одного з найвідоміших представників руху опору радянському режиму та символ боротьби за свободу слова й національну ідентичність.

Розробники дизайну додали кілька надважливих художніх деталей, які відсилають до трагічної історії українського Сходу.

"Наш поет-дисидент, закатований у 1985 році Василь Стус. На фоні - буревісник. Це мозаїка Алли Горської та Василя Зарецького, яка знаходиться в окупованому Маріуполі, де зазнала руйнувань", - розповів український історик, глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Також на банкноті відтворили особистий підпис Стуса, взятий безпосередньо з його кримінальної справи, заведеної КДБ.

Як повідомляв Главред, нові банкноти у 2000 гривень надходитимуть в обіг виключно за рахунок обміну на безготівкові кошти або обміну на банкноти інших номіналів. Отже, це не призведе до збільшення грошей в економіці, а відповідно не матиме наслідків для інфляції та валютного ринку.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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