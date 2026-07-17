З дитиною: онук Пугачової показав свою нову сім’ю у США

Нікіта Пресняков будує нове життя за межами РФ.

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Нікіта Пресняков показав свою сім’ю у США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Микита Пресняков

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Нікіта Пресняков з'явився зі своєю новою родиною

Як виглядає кохана Нікіти Преснякова та її син

Російський музикант Нікіта Пресняков, який засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, після розлучення з Оленою Красновою залишився жити в США, де знайшов нове кохання та сім'ю. Його обраниця Карина Філімонова опублікувала в Instagram сімейне фото разом з онуком Алли Пугачової.

Днями пара разом із сином Карини від попередніх стосунків, Лукою, вирушила у спонтанну подорож у гори. Прогулянка виявилася досить екстремальною: компанії довелося підійматися крутим схилом понад годину.

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Нікіта Пресняков - нова дівчина / фото: instagram.com, k.anreal

"Для Луки це був взагалі перший досвід такого роду занять, у нього було завдання доторкнутися до прапора. Але ми впоралися, це була класна спільна робота - і ми змогли насолодитися краєвидом, посміятися, обійнятися та помилуватися чарівним заходом сонця в Лос-Анджелесі", - поділилася емоціями Карина.

Шанувальники музиканта одразу звернули увагу на те, як швидко й легко Нікіта знайшов спільну мову з маленьким сином своєї обраниці. У середині червня Пресняков дуже тепло й зворушливо привітав хлопчика з днем народження. Підписники відзначили щирість і доброту, з якою артист спілкується з малюком, ласкаво називаючи його "мій друг" і "мій герой".

Микита Пресняков із сином своєї дівчини / фото: instagram.com, k.anreal

Нікіта Пресняков - особисте життя

Особисте життя Нікіти Преснякова зазнало кардинальних змін після його гучного розлучення з Оленою Красновою, з якою він прожив близько десяти років. Побудувавши нове життя в США, музикант знову знайшов щастя: його новою обраницею стала модель і відеограф Карина Філімонова, з якою він уперше з’явився на публіці у квітні 2026 року. Зараз пара насолоджується романтичними моментами в Лос-Анджелесі, а Нікіта чудово ладнає з маленьким сином Карини від попередніх стосунків.

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Про персону: Нікіта Пресняков Нікіта Пресняков - російський актор кіно, телебачення та дубляжу, співак і музикант. Соліст гурту MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в родині співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Крістіни Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року виїхав жити до США.

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