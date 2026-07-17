Коляденко вперше розповів про таємне весілля сина: "Плакав від щастя"

Філіп Коляденко одружився з Нодірою Тураджановою.

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Філіп Коляденко - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Діма Коляденко

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Філіп Коляденко одружився

Яким було весілля сина Діми Коляденка

Український шоумен і хореограф Дмитро Коляденко в інтерв'ю OBOZ.ua вперше поділився зворушливими подробицями таємного весілля свого єдиного сина Філіпа. Виявилося, що на урочистість молодята запросили всього чотирьох гостей.

Наступного дня після офіційної реєстрації шлюбу родина зібралася на дачі у матері Філіпа - відомої хореографки Олени Коляденко. Свято пройшло без пишної білої сукні та сотень запрошених гостей. За столом зібралися всього шестеро людей: молодята, Дмитро та Олена Коляденко, близький друг нареченого, музикант Дмитро Каднай, а також його собака. Усю підготовку до урочистості взяла на себе колишня дружина шоумена.

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Філіп Коляденко одружився / instagram.com/philipp_kolyadenko

"Олена все організувала сама: запросила ресторанне обслуговування, гарно накрила стіл. Це була тепла сімейна вечеря при свічках, зі смачною їжею, довгими розмовами. Не було ведучих, конкурсів, танців, артистів. Ми просто були разом. Я, чесно кажучи, плакав від щастя. Згадували, яким був Філіп, виголошували тости, слухали джаз, виходили в сад. Була весна, все навколо зеленіло. Для мене це було найкраще весілля, яке я коли-небудь бачив. І я його ніколи не забуду", - зворушено поділився Дмитро.

Обраницею Філіпа стала стилістка з волосся Нодіра Тураджанова. Дмитро Коляденко не скупився на компліменти на адресу невістки, назвавши її неймовірно талановитою, щирою та глибоко творчою людиною. Шоумен додав, що вся родина вже давно прийняла дівчину як рідну і шалено щасливий, що саме вона опинилася поруч із його сином.

Нодіра Тураджанова - дружина Філіпа Коляденка / фото: instagram.com, Нодіра Тураджанова

"Дуже працьовита. І найголовніше - щиро підтримує Філіпа, допомагає йому. Ми її дуже любимо - вона завжди з нами. І я щасливий, що поруч із моїм сином саме така людина. І вона його дуже любить", - запевнив Коляденко.

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Про персону: Діма Коляденко Дмитро Коляденко - український хореограф, танцюрист, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Весілля Фігаро", "Снігова королева", а також над телепроектами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

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