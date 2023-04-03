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Курс долара може різко обвалитися у квітні: аналітики озвучили сценарій

3 квітня 2023, 21:45
Активність аграріїв сьогодні є визначальним чинником, яка, зі свого боку, залежить від погодних умов.
доллар, курс доллара
Курс долара може різко обвалитися у квітні / unsplash.com

У квітні в Україні прогнозують зниження готівкового курсу долара до рівня 36,93 грн. Проте для досягнення такого результату потрібно, щоб ситуація на фронті залишалася стабільною. Про це йдеться в матеріалі UBR.ua.

"Є дуже висока ймовірність збереження руху курсу вниз до діючих горизонтів. Якщо зараз курс знаходиться в горизонті 38,3-38,5 грн/долар, то є ймовірність, що він коливатиметься в районі 37 грн/долар. Я не думаю, що він зімкнеться з міжбанком, хоч і такий варіант можливий, якщо аграрії будуть активними", - прогнозує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Зазначається, що саме активність аграріїв сьогодні є визначальним чинником, яка, зі свого боку, залежить від погодних умов. Так, за теплої погоди, коли можна сіяти, аграрії продають валюту і купують гривню, на яку купують добрива та паливно-мастильні матеріали. І, навпаки, за негоди, яка прийшла зараз в Україну, ці процеси пригальмовуються.

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Експерт вважає, що останній фактор може трохи зрушити курс вгору, тому коливання в коридорі 37-40 грн/долар допустимі. Можливо, верхня межа буде навіть нижчою, оскільки дуже позитивно впливає на ринки угоди з МВФ та кредиторами про зняття необхідності виплат до 2027 року.

"Наші оцінки щодо валютного ринку України оптимістичні. У квітні середній курс продажу долара США в Україні коливатиметься у вузькому діапазоні 38-39 гривень. Середні оцінки вартості долара США на рік – 40-42 гривні за долар. Причини нашого оптимізму полягають у тому, що Україна продовжує отримувати фінансову підтримку з боку країн, що співчувають", - підкреслив аналітик Олександр Болтян.

Також очікується приплив грошей до бюджету від експорту товарів та послуг, переказу коштів нерезидентів.

"Фактично на готівковому ринку країни зберігається приплив долара вкладників, які отримують на руки валютні депозити. А на міжбанку ситуацію жорстко контролює НБУ. Тенденція поки буде незмінною. Крім того, люди розуміють, що заробити на девальвації гривні банки не дадуть. тому вважають утримання іноземної валюти недоцільним кроком", - зазначив Болтян.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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