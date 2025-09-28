У жовтні ціни на євро та долар перепишуть: скільки коштуватиме валюта

Банкір розповів, що різких стрибків на валютному ринку не варто очікувати.

https://glavred.net/economics/v-oktyabre-ceny-na-evro-i-dollar-perepishut-skolko-budet-stoit-valyuta-10701935.html Посилання скопійоване

Курс валют з 29 вересня по 5 жовтня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштуватиме долар з 29 вересня по 5 жовтня

Чи здорожчає європейська валюта у перші дні жовтня

Очікується, що ситуація на валютному ринку на початку жовтня буде спокійною, вона особливо не відрізнятиметься від вересневої. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За словами банкіра, найближчим часом гривня може скласти гідну конкуренцію долару та євро як інструмент збереження заощаджень.

відео дня

Згідно з його прогнозом, з 29 вересня по 5 жовтня курс долара в Україні коливатиметься від 41,25 до 41,65 гривні на міжбанку та від 41,2 до 41,5 гривні — на готівковому ринку.

Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні коштуватимуть на початку жовтня в межах 4120 - 4150 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться українцям 41200 - 41500 гривень.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки коштуватиме євро з 29 вересня по 5 жовтня

Банкір сказав, що курс євро перебуватиме в межах 47,5 - 49 гривень на міжбанку і 47,5 - 49 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 євро в гривнях коштуватимуть 4750 - 4900 гривень, а 1000 євро в гривнях потрібно буде віддати 47500 - 49000 гривень.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, на 29 вересня Національний банк України знизив офіційний курс долара до 41,4789 грн за долар.

Згідно з прогнозом інвесткомпанії Dragon Capital, до кінця 2025 року курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн/долар.

Нещодавно голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев спрогнозував, чи "злетить" американська валюта до 46 гривень за долар.

Інші новини:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред