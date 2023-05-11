Ситуація з курсом долара стабілізувалася: скільки буде коштувати валюта до кінця весни

Найближчими тижнями курс валют залежатиме від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів, вважає Сергій Фурса.

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Курс долара в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Курс долара в Україні до кінця весни сильно не зміниться, впевнений інвестиційний банкір Сергій Фурса.

За словами експерта, найбільше вартість валюти в найближчі тижні буде залежати від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів, передає "Обозреватель".

"По долару до кінця весни поки не очікується ніяких змін курсу. Ситуація на ринку дуже стабільна, і завдяки Західній підтримці резерви Національного банку наростають, якогось тиску на гривню просто немає",-зазначив експерт.

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Також він підкреслив, що навіть якщо "зернову угоду" не буде продовжено, значних змін курсу долара це за собою не спричинить.

"Теоретично це може вплинути на кешовий ринок. Але це якщо аж в принципі вона буде зірвана, то тоді дійсно буде проблема для гривні. Але найближчим часом нічого такого не очікується", - додав Фурса.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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